Ольга Кісельова назвала журналістів «шакалами», видалила їх із підписників і заблокувала

Миколаївське видання «НикВести» потрапило в скандал через опубліковану новину про платні пологи у місцевому пологовому будинку. Новина була зроблена з посиланням на відповідний допис місцевої блогерки Ольги Кісельової (Клімової), яка згодом його видалила, а самих журналістів назвала «шакалами». Про це повідомляє «Інститут масової інформації».

Як повідомляється, 12 січня Ольга Кісельова у прямому ефірі в Instagram розповіла про те, скільки коштують пологи в пологовому будинку №3 Миколаєва. З її слів місцевий сайт «НикВести» опублікував новину.

«10 тисяч (гривень) коштувало кесареве в лікаря, якби це були роди – це коштувало б 8 тисяч. Палата коштувала 580 гривень вдень. Були палати за 2500 гривень…», – йшлося в новині видання за 13 січня.

Однак через деякий час блогерка видалила запис ефіру та записала відеозвернення, в якому назвала журналістів «шакалами» й заявила, що ніхто з неї грошей за пологи не вимагав.

У «НикВести» розповіли, що після виходу публікації Ольга Кісельова звернулася до журналістів із проханням видалити матеріал, оскільки через нього в лікаря виникли проблеми. У відповідь їй запропонували додати до публікації її уточнення про те, що заплатити за пологи лікареві було її власним бажанням та ініціативою, що і було зроблено.

Однак згодом блогерка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі відеозвернення, де заявила про те, що в пологовому будинку немає практики вимагати грошей. Натомість вона запевнила, що заплатити гроші було її власною ініціативою. Натомість «НикВести» блогерка назвала «містечковим виданням», а журналістів видання – «шакалами». Також Кісельова видалила їх з підписників та заблокувала.