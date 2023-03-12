Блогерка Оксана Волощук (псевдо – Ксюша Манекен), нагородження якої викликало значний суспільний резонанс

Блогерка Оксана Волощук (псевдо – Ксюша Манекен), могла отримати нагороду від Головного управління розвідки України за роботу «медовою пасткою». Таким чином вона дізнавалася важливу інформацію з російських кіл, йдеться у статті німецького видання Bild, пише «Главком».

Видання нагадує, що роботу шпигунів як «медову пастку» часто використовувала радянська спецслужба КДБ, особливо під час холодної війни.

«Це метод використання романтичних або сексуальних стосунків для отримання конфіденційної інформації від опонента», – ідеться в публікації.

Припущення, що Манекен була «медовою пасткою», базується насамперед на тому факті, що вона, раніше працювала в ескорті, зазначено в статті.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на гучний скандал, який розгорівся в мережі після його зустрічі з топовими українськими блогерами. Політик запевнив, що на зустрічі не вручали жодних державних нагород.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Волощук (вона ж – Ксюша Манекен) отримала відзнаку від ГУР за «відмінно виконані поставлені перед нею завдання». Проте що саме робила блогерка – не повідомляється. Нагорода викликала значний здебільшого негативний резонанс в суспільстві.

Водночас в ГУР пояснили нагородження відзнакою скандальної блогерки Ксюші Манекен тим, що спецслужба «може залучати людей різних професій» для виконання завдань.