Пожежа розгорялася на площі 1 тис. м²

Вночі в російському місті Домодєдово, що під Москвою, прогриміло кілька вибухів. Після них розпочалась сильна пожежа, про яку повідомили у четвер, 10 серпня, російські пропагандистські канали.

За даними регіонального МНС, у Домодєдово, розташоване за 10 км від передмістя Москви, прогримів вибух на території автосервісу. Внаслідок цього спалахнула сильна пожежа на площі 1 тис. м².

За даними пропагандистських каналів, причиною вибуху може бути вибух балона з газом. Водночас офіційних коментарів щодо інциденту немає.

Чи вдалося загасити пожежу станом на 7:30, невідомо. Очевидці продовжують публікувати відео вогню над містом.

Зазначимо, окупанти повідомили, що нібито збили 13 безпілотників ЗСУ вночі 10 серпня. За даними росіян, БПЛА нібито атакували Московську область, зокрема, націлились на Москву. Також, за заявами окупантів, дрони збили над Калузькою областю.

Внаслідок атаки окупанти вночі обмежували роботу аеропортів «Внуково» та «Домодєдово» на виліт і посадку. Крім того, росіяни ввели план «Ковьор» у «Внуково», через який затрималося щонайменше 11 рейсів. Нарах аеропорти відновили свою роботу.

Окрім того, росіяни заявили про масовану атаку на Севастополь. За даними окупантів, ЗСУ нібито випустили 11 БПЛА.

Нагадаємо, 9 серпня у Сергієвому Посаді, що під Москвою стався потужний вибух на Загорському оптико-механічному заводі. За попередніми даними, вибух стався після удару невстановленого безпілотника. На заводі оголошено «тотальну евакуацію», про загиблих наразі інформації немає. За даними Telegram-каналів, унаслідок вибуху постраждали від 6 до 16 людей.