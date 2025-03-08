Неїжпапа налаштований оптимістично щодо того, що Київ зможе зруйнувати Керченський міст

В інтерв'ю The Guardian, яке було опубліковане у суботу, 8 березня, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа повідомив, що Україна активно обговорює можливий третій удар по Керченському мосту, він висловив оптимізм щодо того, що Київ зможе зруйнувати переправу.

Як відзначають у матеріалі, Неїжпапа налаштований оптимістично щодо того, що Київ зможе зруйнувати Керченський міст, побудований Росією для з’єднання своєї території з Кримом. Відомо, що ЗСУ уже двічі успішно атакували переправу. Під час цих ударів було пошкоджено дорожню та залізничну споруду. Внаслідок цього російські військові не могли перевозити великовагові фури через залізничний міст.

«Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: «Бог любить трійцю», – зазначив командувач ВМС ЗСУ

Перший заступник голови окупаційної Держради Криму Сєргей Цеков відреагував на слова Неїжпапа, заявивши, що вони готові відбивати атаки. За його словами, ЗСУ вже нібито безуспішно намагалися десятки разів поцілити по мосту.

Нагадаємо, вперше Керченський міст ЗСУ успішно атакували 8 жовтня 2022 року, частково зруйнувавши два автомобільні прольоти. Друга атака відбулася 17 липня 2023 року.

У серпні 2023 року стало відомо, що росіяни затопили вздовж Кримського мосту кілька барж, сподіваючись, що це захистить незаконну споруду від атак українських надводних дронів.