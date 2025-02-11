Військовозобов’язаний житель Рівненщини через суд скасував свій призов на військову службу. Працівники ТЦК мобілізували попри наявність бронювання. За рішення Рівненського окружного адмінсуду, чоловіка мають звільнити з військової служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2025 року, до суду звернувся заброньований працівник аграрної фірми, якого у листопаді 2024 року мобілізували на військову службу. Мешканець Рівненщини вважає свою мобілізацію незаконною та хоче звільнитись зі служби.

У матеріалах справи, які розглянула суддя Ольга Поліщук, вказано, що позивач із липня 2024 року працює апаратником оброблення зерна та у нього була чинна відстрочка від мобілізації до кінця січня 2025 року. Роботодавець у серпні 2024 року надсилав ТЦК повідомлення про зарахування військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік. Однак уже у листопаді чоловіка мобілізували на військову службу попри бронювання.

Представник ТЦК не скористався правом подати відзив на позовну заяву. Суддя встановила, що, «приймаючи наказ про призов позивача на військову службу під час мобілізації, ТЦК був обізнаний про наявність у нього права на відстрочку».

Суддя повністю задовольнила позов жителя Рівненщини, визнала протиправним та скасувала наказ про його призов на військову службу, а також зобов’язала військову частину звільнити позивача зі служби. Рішення суду ще можна оскаржити.