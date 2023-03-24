Поліцейські вимагали 5 тис. доларів хабара

У Жовкві затримали начальника сектору дізнання та дізнавача місцевого управління поліції, які вимагали 5 тис. доларів хабара від керівника благодійного фонду. За даними ZAXID.NET, поліцейських затримали у четвер, 23 березня, біля райвідділку, одразу після отримання грошей.

Двоє працівників поліції вимагали хабар від працівників благодійного фонду з Дніпропетровської області.

Незабаром поліцейських-хабарників відсторонять від посад та оберуть запобіжний захід (фото прокуратури)

За даними слідства, начальник сектору дізнання та дізнавач одного із райуправлінь поліції вимагали від мешканців Дніпропетровщини хабар за непритягнення їх до кримінальної відповідальності.

«Чоловіки є працівниками одного із благодійних фондів. У листопаді 2022 року вони намагались перетнути кордон із підробленими довідками. За 5000 доларів підозрювані обіцяли допомогти їм уникнути кримінальної відповідальності за вчинення цього проступку», – повідомили у прокуратурі.

Як уточнили в ДБР, поліцейські вимагали гроші безпосередньо від керівника благодійного фонду з Дніпра, який займається допомогою для військових і закуповує необхідне для них обладнання в країнах Європи. У приватній розмові один із правоохоронців запропонував керівнику фонду заплатити, аби не плямувати репутацію благодійників.

Правоохоронців затримали під час одержання коштів біля управління поліції Жовкви. Обом інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі на строк. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від посад.