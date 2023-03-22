Майора поліції Ігоря Каричорта зупинили п'яним за кермом Hummer H3

Сколівський районний суд на Львівщині виніс вирок майору поліції на пенсії Ігорю Каричорту за пропозицію хабара патрульним. Ігор Каричорт їхав у нетверезому стані за кермом автомобіля Hummer H3 та спробував відкупитися від патрульних, запропонувавши їм 100 доларів хабара. Його визнали винним у спробі підкупу патрульних та покарали штрафом у розмірі 12,7 тис. грн.

За матеріалами справи, у червні 2020 року близько 3:00 ночі на трасі Київ-Чоп у селі Верхнє Синьовидне Стрийського району патрульні зупинили Hummer H3 за порушення правил дорожнього руху. Водій автомобіля був у стані алкогольного сп’яніння, однак від проходження перевірки на стан сп’яніння він відмовився. Також не зміг надати для перевірки водійське посвідчення, пояснивши, що забув його вдома. Натомість показав патрульним посвідчення учасника бойових дій та повідомив, що є майором поліції.

Коли ж патрульні розпочали оформляти адміністративні матеріали, водій Hummer H3 спробував уникнути відповідальності та запропонував поліцейським 100 доларів хабара, зазначивши, що може дати і 200 доларів. Не зважаючи на те, що поліцейські від грошей відмовилися, водій наполягав на своєму і запхав купюру номіналом 100 доларів у світловідбиваючий жилет одного із патрульних. Ті викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка і зафіксувала спробу дачі хабара.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та розкаявся.

20 березня Сколівський районний суд визнав Ігоря Каричорта винним у пропозиції хабара службовій особі (ч. 1 ст. 369 ККУ). Вироком суду йому призначено покарання – штраф 12750 грн. Також він має сплатити майже 2300 грн за проведення експертиз. Вирок ще не вступив у дію та може бути оскаржений в апеляції.

Раніше Бориславський міський суд визнав майора поліції винним у нетверезому водінні. Його оштрафували на 10200 грн та позбавили водійських прав на один рік.