Посадовець у документах завищив обсяги та вартість робіт

В Ужгороді повідомили про підозру спеціалісту з технічного нагляду міської ради. У змові з директором будівельного підприємства він розтратив під час ремонту доріг майже 3 млн грн.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 29 квітня, влітку 2022 року підрядник уклав із комунальним підприємством Ужгородської міськради договори на проведення поточного ремонту чотирьох вулиць з загальною вартістю близько 3,7 млн грн.

«Після завершення робіт спеціаліст із технагляду підписав і затвердив документацію із внесеними до неї даними, що не відповідають дійсності. Обсяги та вартість робіт були завищені, а збитки комунальному підприємству міськради склали 2,9 млн грн. Тобто близько 80% від суми, виділеної на аварійні, відновлювані роботи та експлуатаційне утримання місцевих доріг, підозрюваний розтратив на користь підрядного товариства», – розповіли у прокуратурі.

Чиновнику Ужгородської міськради повідомили про підозру у розтраті чужого майна за попередньою змовою групою осіб у великих та особливо великих розмірах, а також службовому підробленні. Йому загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.