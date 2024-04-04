Повідомлення про підозру закарпатські правоохоронці вручили підприємцю у Харкові, де він проживає

Правоохоронці вручили підозру керівнику будівельного підприємства, яке ремонтувало дороги в Ужгороді. Під час робіт 35-річний харків’янин привласнив 80% підряду – 2,9 млн грн з бюджету міста. За скоєне бізнесмену загрожує до 12 років увʼязнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 4 квітня, у червні 2022 року керівник будівельної фірми уклав договори на проведення поточного ремонту чотирьох вулиць в Ужгороді. Загальна вартість робіт становила майже 3,7 млн грн. До середини вересня того ж року підрядник завершив ремонт. У документи він вніс неправдиві дані щодо обсягів та вартості виконаних робіт.

35-річний харків’янин привласнив 80% підряду – 2,9 млн грн з бюджету міста

«Висновки експертів підтвердили, що близько 80% від суми, виділеної на аварійні, відновлювані роботи та експлуатаційне утримання місцевих доріг, підприємець незаконно привласнив. Йдеться про 2,9 млн грн бюджетних коштів», – інформують у прокуратурі.

Повідомлення про підозру закарпатські правоохоронці вручили бізнесмену у Харкові, де він проживає. За привласнення і розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану та службове підроблення підозрюваному загрожує до 12 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Чоловіку обиратимуть запобіжний захід.