Керівники КП привласнили гроші під час ремонту дороги в Хустському районі

Закарпатські правоохоронці повідомили про підозру колишньому директору комунального підприємства та його заступнику, які привласнили понад 1 млн грн бюджетних коштів при ремонті доріг. Посадовцям загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 4 березня, керівники підприємства укладали договори з підрядником для ремонту дороги в Хустському районі.

«За попередньою домовленістю останній вносив до проєктно-кошторисної документації завідомо неправдиві відомості. Таким чином зловмисники штучно завищували ринкові ціни на будівельні матеріали та на вартість виконаних робіт. Після отримання оплати з бюджету, різницю посадовці та підрядник розподіляли між собою.Такими діями зловмисники завдали громаді збитків на 1 млн 163 тис. 612 гривень», – інформують у поліції.

Двом екс-посадовцям комунального підприємства повідомили про підозру. За привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення директору КП загрожує до 12 років ув’язнення, а його заступнику – до 8 років позбавлення волі.