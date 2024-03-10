Дорога «Довге – Іршава», яку мали відремонтувати у 2018 році

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту колишньому заступнику директора з фінансових питань комунального підприємства Закарпатської облради «Будкомплектторг» Михайлу Іляшу. Чоловіка підозрюють у розтраті майна та службовому підробленні. У матеріалах справи йдеться, що підозрюваний з червня до вересня 2019 року, під час ремонту мосту, спричинив розтрату 532 тис. грн з обласного бюджету.

Згідно з ухвалою, 15 березня 2018 року КП Закарпатської облради «Будкопмлеткторг» оприлюднило тендер на ремонт майже 22 км дороги місцевого значення «Довге – Іршава». Переможцем аукціону стало ТОВ «Дорожнє підприємство Алькор» з Донеччини, яке запропонувало провести роботи за 86,7 млн грн. Зазначимо, що компанія перестала працювати у 2021 році. Директор «Будкопмлеткторг» Іван Бірак підписав угоду з інженером «ДП Алькор» Павлом Музикіном 18 травня 2018 року. Згодом замовник та підрядник уклали додаткові договори, яким зменшили вартість закупівлі до 55 млн грн.

За матеріалами справи, Михайло Іляш, обіймаючи посаду заступника директора з фінансових питань «Будкомплектторг» підписав документи, в яких підрядник завищив вартість матеріалів та виконаних робіт на 532 млн грн. Згодом підрядник отримав гроші й, як йдеться в ухвалі, невстановлені працівники «ДП Алькор» отримали можливість розпоряджатися грошима на власний розсуд.

Слідчий вважає, що підозра для Михайла Іляша є обґрунтованою. Посадовцеві загрожує до десяти років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади. У судових засіданнях підозрюваний заперечив свою провину й сказав, що не скоював злочинів. Адвокат Михайла Іляша зазначив, що його підзахисний підписував документи на підставі висновків експертів.

Суддя Наталія Шумило обрала підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 26 квітня 2024 року. Ухвалу можна оскаржити у Закарпатському апеляційному суді.