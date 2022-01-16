Росія на переговорах натякала на можливість розміщення ядерних ракет біля США. Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, російські дипломати на переговорах з США і НАТО щодо «гарантій безпеки» прямо не говорили про плани Москви розмістити ядерні ракети біля американського узбережжя. Однак представники Росії натякали на таку можливість.

Наскільки серйозні такі плани Росії, поки сказати не можна. При цьому наголошується, що такі натяки можуть бути спробою залякати США і їх союзників, щоб вони прийняли російські вимоги.

Як зазначається у статті, подібні наміри Росії нагадують Карибську кризу, яка сталася на початку 60-х років минулого століття.

До слова, раніше заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков не виключив можливість розміщення російських військових на Кубі і у Венесуелі в разі провалу переговорів щодо «гарантій безпеки».

Дипломат додав, що рішення про розміщення російських військових на Кубі і у Венесуелі залежить від дій США.