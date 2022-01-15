Кібератаку на сайти українських органів державної влади вчинила хакерська група, пов'язана з білоруською розвідкою, заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергій Демедюк у коментарі агенції Reuters.

«За хакерську атаку відповідальна група, відома як UNC1151. Це кібершпигунське угруповання, пов’язане зі спецслужбами Білорусі», – заявив він.

Водночас заступник секретаря РНБО наголосив, що пошкодження сайтів було лише прикриттям для деструктивніших дій, які відбувалися за лаштунками, і наслідки яких будуть відчутні найближчим часом.

Демедюк, який раніше очолював українську кіберполіцію, зазначив, що ця група має досвід нападів на Литву, Латвію, Польщу та Україну і поширювала наративи, які засуджують присутність НАТО в Європі.

Нагадаємо, в ніч на п’ятницю, 14 січня, урядові сайти уряду зазнали масштабної хакерської атаки. Під удар потрапили сайти Кабміну, Міністерства розвитку громад і територій, Міністерства молоді та спорту, Міністерства енергетики, Міністерства освіти, Міністерства аграрної політики, МЗС і Держказначейства.

Одразу після атаки українська влада заявила, що до неї причетна Росія. Утім, варто зазначити, що Білорусь є союзницею Росії.

Reuters зазначає, що адміністрація самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та Міністерство закордонних справ Росії на запит журналістів наразі не відповіли.

Атака на урядові сайти відбулася на тлі зростання військової присутності Росії біля українських кордонів.