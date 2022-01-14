В Україні у ніч із 13 на 14 січня сталася масштабна кібератака на урядові сайти. Факт кібератаки заявили у МОН.

Крім сайту МОН, не працюють сайти Міністерства закордонних справ, Міністерства у справах ветеранів, Державної служби надзвичайних ситуацій, Кабінету міністрів, Міністерства енергетики.

Водночас сайти МОЗ, МВС, Мінсоцполітики, Мінінфраструктури, Мінцифри працюють без збоїв.

На частині ресурсів на головній сторінці розміщено повідомлення трьома мовами: російською, українською та польською. У повідомленні йдеться про те, що «особисті дані українців злито у мережу».

Жодне з хакерських угруповань поки що не взяло на себе відповідальність за атаку.

У прес-службі СБУ також повідомили, що у ніч проти 14 січня на низку урядових сайтів здійснили хакерську атаку, зокрема на сайти МЗС і МОН. Однак запевняють, що витікання персональних даних не сталося.

«На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. Водночас контент сайтів не було змінено, а витікання персональних даних, за попередньою інформацією, не відбулося», – зазначили в СБУ.

Для запобігання розповсюдженню атаки на інші ресурси та локалізації проблеми тимчасово зупинили роботу низки інших урядових сайтів. Наразі правоохоронці розслідують інцидент та збирають цифрові докази.

Станом на 10:00 вже відновив роботу сайт Кабміну. Проте сайти Міністерства закордонних справ, Міністерства у справах ветеранів, Державної служби надзвичайних ситуацій, Міністерства енергетики досі не працюють. В СБУ кажуть, що роботу сайтів відновлять найближчим часом.