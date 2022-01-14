Євросоюз засудив хакерські атаки на низку урядових сайтів України і запропонував свою допомогу у вирішенні цієї проблеми. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, пише Reuters.

За його словами, ЄС максимально мобілізує ресурси для допомоги Україні.

«Ми збираємось мобілізувати всі ресурси, щоб допомогти Україні впоратися із цією кібератакою. На жаль, ми знали, що це може статися… Важко сказати хто за цим стоїть. Я не можу нікого звинувачувати, тому що у мене немає доказів, але ми можемо собі це уявити», – сказав Боррель.

Він також зазначив, що комітет ЄС із питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, щоб обговорити, як відреагувати та допомогти Києву після кібератак на урядові сайти.

Нагадаємо, що в Україні у ніч із 13 на 14 січня сталася масштабна кібератака на урядові сайти. Через атаку не працювали сайти Міністерства закордонних справ, Міністерства у справах ветеранів, Державної служби надзвичайних ситуацій, Кабінету міністрів, Міністерства енергетики, Державної інспекції ядерного регулювання.

На частині ресурсів на головній сторінці було розміщено повідомлення трьома мовами: російською, українською та польською. У повідомленні йшлося про те, що «особисті дані українців злито у мережу».

Для запобігання розповсюдженню атаки на інші ресурси та локалізації проблеми тимчасово зупинили роботу низки інших урядових сайтів. Наразі правоохоронці розслідують інцидент та збирають цифрові докази.