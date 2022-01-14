Національний банк України заявив, що в ніч з 13 на 14 січня його сайт намагалися зламати хакери, однак їм це не вдалося. Відповідна заява прес-служби НБУ пролунала у п’ятницю, 14 січня, на тлі повідомлення про хакерську атаку на сайти українських урядових установ.

«Усі інформаційні системи Національного банку працювали і продовжують працювати в штатному режимі. Зокрема – система електронних платежів, якою користуються банки, офіційний сайт та внутрішня комп'ютерна мережа НБУ», – йдеться у повідомленні.

В НБУ заявили, що кіберзахист банківської інфраструктури організовано з застосуванням новітніх технологій кіберзахисту та ефективним використанням комплексів та систем захисту.

Водночас з огляду на хакерську атаку, що відбулася на низку урядових сайтів в ніч з 13 на 14 січня, Національний банк закликав банки та інших учасників фінансового сектору посилити заходи безпеки для протидії можливим кібератакам.

Як інформував ZAXID.NET, внаслідок хакерської атаки, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня, постраждали низка державних та регіональних органів влади.

В СБУ запевнили, що витоку персональних даних громадян України не відбулося.

Наразі жодне з хакерських угруповань поки що не взяло на себе відповідальність за атаку.