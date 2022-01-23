Lufthansa переносить нічні рейси до Києва

Німецька авіакомпанія Lufthansa змінила графік своїх нічних рейсів до Києва. Все через побоювання на тлі нападу Росії на Україну, повідомляє «Європейська правда».

Як повідомляється, авіакомпанія перенесла виліт рейсу з Мюнхена, який мав відправитись з німецького аеропорту в суботу 22 січня о 22:00. Час вильоту змістили на 6:00 неділі.

Як повідомила у Facebook колишня депутатка парламенту Вікторія Войціцька, причину переносу рейсу пояснили «політичною ситуацією», через яку екіпаж Lufthansa не може залишатись в Україні на ніч.

«Як нам в літаку ще раз повторили, «ми не можемо залишатися на ніч в Україні через політичну напругу». І це не паніка, а констатація нових реалій. До речі, авіалінія відмовилась компенсувати будь-які витрати саме через «політичну нестабільність», хоча пасажири були вимушені чекати більше ніж 8 годин на літак», – написала Войціцька.

Своєю чергою, екс-керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Любов Цибульська, яка теж летіла цим рейсом, підтвердила в коментарі виданню, що представники авіакомпанії причиною перенесення рейсу називали саме політичну ситуацію. За її словами, таке пояснення надали на стійці під час реєстрації, а потім озвучили і в салоні літака.

«Не дозволяємо своїм екіпажам залишатися на ніч через політичну ситуацію в Україні», – процитувала Цибульська пояснення працівників авіакомпанії.

Також повідомляється, що згідно з графіком польотів франкфуртського аеропорту, авіакомпанія перенесла на ранок наступного дня два рейси з Франкфурта до Києва, заплановані на 22 і 23 січня о 17:10.

Водночас Austrian Airlines, які входять до групи Lufthansa, наразі залишили незмінним свій вечірній рейс з Відня.

Російська загроза

Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тис. та продовжує стягувати війська та постачати угрупованню бойовиків «ЛДНР» бойову техніку, зброю та пальне. Попередньо, за інформацією розвідки, напад Росії на Україну може статися наприкінці січня або на початку лютого.