Папа Римський Франциск закликав усіх людей доброї волі помолитися за мир в Україні. З відповідним закликом він звернувся в неділю, 23 січня, після проказування молитви «Ангел Господній». Папа Франциск проголосив середу, 26 січня, Днем молитви за мир, повідомляє Vatican News.

«З тривогою слідкую за зростанням напруження, що загрожує завдати нового удару по мирові в Україні та підважує безпеку на всьому європейському континенті, що має ще ширші наслідки. Звертаюся із палким закликом до всіх людей доброї волі підносити молитви до Всемогутнього Бога, щоб кожна політична дія та ініціатива більше служила загальнолюдському братерству, а не частковим інтересам», – сказав Папа Франциск.

Він наголосив на тому, що той, хто переслідує власні цілі, завдаючи шкоди іншим, зневажає власне покликання людини, «бо всі ми створені братами і сестрами».

«Тому, зі стурбованістю, з огляду на існуюче напруження, пропоную, щоб наступна середа, 26 січня, була Днем молитви за мир», – сказав голова РКЦ.

Нагадаємо, Росія вже сконцентрувала 127 тис. військових поблизу України. Розвідки різних країн очікують, що Росія розпочне нове вторгнення в Україну наприкінці січня або на початку лютого. Водночас, за інформацією американських ЗМІ, раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав президента Росії Володимира Путіна відкласти вторгнення в Україну, щоб воно не затьмарило Зимові Олімпійські ігри, які пройдуть з 4 до 20 лютого включно в Пекіні. Так зване Олімпійське перемир’я передбачає зупинення усіх бойових днів за сім днів до початку Олімпіади і на сім днів після її завершення.