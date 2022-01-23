Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що РФ очікує від України та Сполучених Штатів Америки «інформаційних» та «військових провокацій».

Як пише «Українська правда», Захарова спробувала приписати підготовку «провокацій» Києву та Вашингтону, коментуючи дані Bloomberg про те, що глава КНР Сі Цзіньпін, нібито просив президента РФ Володимира Путіна не розпочинати повномасштабну війну з Україною під час Олімпійських ігор (вони триватимуть з 4 до 20 лютого).

Публікацію про можливе прохання Сі Цзіньпіна не нападати на Україну Москва назвала «інформаційною спецоперацією відповідних американських служб через Bloomberg».

У зв’язку із цим Захарова наперед звинуватила Україну та США у можливих «провокаціях».

«Отже, чекаємо на провокації від США та керованого ними київського режиму, як інформаційних, так, не можна виключати, і військових», – написала вона в Telegram.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні Bloomberg повідомило, що президент Китаю Сі Цзіньпін, імовірно, попросив лідера Росії Володимира Путіна відкласти можливе вторгнення в Україну на час проведення Олімпіади в Пекіні. Таке прохання продиктоване тим, що для Китаю Олімпіада є надзвичайно важливою подією, і китайський лідер Сі Цзіньпін не хоче, щоб Росія «затьмарила важливу подію, спровокувавши глобальну кризу».

Також Bloomberg припустило, що РФ замість повномасштабних військових дій може розпочати «обмежене» вторгнення в середині лютого, яке супроводжуватиметься кібератаками та спробами дестабілізувати ситуацію в Україні.