Росія не відмовляється від спроб оточити Київ, продовжуючи наступ з Поліського та Сіверського напрямків. Водночас через втрату боєздатності своїх підрозділів, Росія змушена перекидати сили до українських кордонів з інших стратегічних напрямків, повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу.

«Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках. На деяких з них окупаційні війська втратили боєздатність та вводять в операцію резерви. Для нарощування бойових спроможностей ворог здійснює переміщення до кордонів України з’єднань та військових частин з інших стратегічних напрямків», – йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі додали, що Білорусь продовжує надавати підтримку Росії, забезпечуючи поставки паливно-мастильних матеріалів та надаючи в користування залізничну інфраструктуру та аеродромну мережу.

Окрім намагань оточити Київ, ворог не вгамовується й на інших напрямках. Так, на Слобожанському напрямку противник здійснює наступ на населені пункти Ізюм, Петрівське, Грушуваха, а також на Суми і Охтирку. Ворожа наступальна операція триває також на Донецькому і Таврійському напрямках. Крім того, Росія нарощує угруповання військ на Миколаївському напрямку.

«У Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізолювати район бойових дій. Корабельні угруповання ВМФ ЗС РФ перебувають у районах мису Тарханкут та озера Донузлав», – додали в Генштабі.

Там наголосили, що Збройні сили України у взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ.

Підсумки і хроніку чотирнадцятого дня російсько-української війни читайте на ZAXID.NET.