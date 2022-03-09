Дві батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot направлять до Польщі.

США направляють дві батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot до Польщі. Про це повідомив представник Європейського командування (EUCOM) американських збройних сил Адам Міллер, пише CNN.

«У відповідь на вказівку міністра оборони та на запит наших польських союзників генерал Волтерс, командувач європейського командування США, наказав армії США в Європі та Африці передислокувати дві батареї Patriot до Польщі», – заявив Міллер.

США направляють батареї в рамках «оборонного розгортання» для протидії будь-якій потенційній загрозі союзникам США і НАТО під час вторгнення Росії в Україну.

Зазначається, що цей крок «жодним чином не підтримуватиме жодних наступальних операцій».