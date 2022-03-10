Користувачам Facebook і Instagram в деяких країнах тимчасово дозволять «закликати до насильства» проти російських військ у контексті вторгнення в Україну. Про це повідомляє агенція Reuters.

За даними джерел журналістів, йдеться про «тимчасову зміну політики щодо мови ворожнечі». Модератори вже почали отримувати вказівки щодо оновлених правил.

Користувачів «кількох країн» тимчасово перестануть блокувати за заклики до насилля проти російських військових, але такі ж заклики щодо російських цивільних залишаться під забороною.

Попередньо йдеться про нові правила для користувачів з України, Росії, Литви, Латвії, Естонії, Білорусі, Польщі, Румунії, Грузії, Угорщини, Вірменії та Азербайджану.

Окремими пунктом вказано, що тепер модератори «закриватимуть очі» на публікації з побажаннями смерті Володимиру Путіну і Олександру Лукашенку.

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