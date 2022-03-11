За словами мера Івано-Франківська, обстріли російських окупантів можуть повторитися будь-коли

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав людей, які живуть біля аеропорту, переселитися. За словами мера, обстріли російських окупантів, які відбулися вранці п'ятниці, 11 березня, можуть повторитися будь-коли. Тому людям важливо переїхати в безпечніше місце, заявив міський голова в ефірі телеканалу «Рада».

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що через ракетні обстріли російською армією місцевого аеропорту у п'ятницю 11 березня, його інфраструктура майже зруйнована.

«Ми уклінно попросили переселитися, бо ворог уже двічі влучав. На щастя, сьогодні не було втрат, але навколо аеропорту дуже велика кількість населення і в багатоквартирних будинках і одноповерхових забудовах. Тому дуже важливо зараз покинути ці будівлі й переїхати в безпечніше місце. Після сьогоднішнього дня люди розуміють, що в будь-який момент може бути повторний обстріл», – повідомив Руслан Марцінків.

За словами міського голови, останні дні жителі не завжди реагували на сигнали повітряної тривоги, а коли зранку місто потрапило під ракетний обстріл, сигнал тривоги не прозвучав.

«Ми зараз з'ясовуємо, чому. Я знаю, що і в Луцьку не спрацювала. Бо це означає, що ворог хоче посіяти страх і паніку, обстрілявши навіть Західну Україну», – повідомив Руслан Марцінків.

Зазначимо, що вперше івано-франківський аеропорт російські окупанти обстріляли ракетами у перший день війни – 24 лютого. Ракета влучила у склад з паливом. Вдруге аеропорт обстріляли 11 березня. В обох випадках ніхто не постраждав.

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