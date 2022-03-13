Вранці 13 березня російські окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки

Після авіаударів Росії по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) на Львівщині міністр оборони України Олексій Резніков вкотре закликав лідерів країн НАТО закрити небо над Україною.

«Росія напала на Міжнародний центр миротворчості та безпеки під Львовом. Тут працюють іноземні інструктори. Інформація про постраждалих уточнюється. Це новий терористичний напад на мир і безпеку біля кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо!», – написав Олексій Резніков у неділю, 13 березня, у Twitter.

russia has attacked the International Center for Peacekeeping&Security near Lviv.Foreign instructors work here.Information about the victims is being clarified.This is new terrorist attack on peace&security near the EU-NATO border.Action must be taken to stop this.Close the sky! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 13, 2022

У неділю вранці росіяни завдали авіаударів по Яворівському полігону на Львівщині, випустиши близько 30 крилатих ракет. Військовий центр розміщений приблизно за 25 км до кордону з Польщею. Унаслідок атаки загинули 9 людей, 57 отримали травми.

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