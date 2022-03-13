Резніков закликав НАТО закрити небо після атаки на Яворівський полігон
Після авіаударів Росії по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) на Львівщині міністр оборони України Олексій Резніков вкотре закликав лідерів країн НАТО закрити небо над Україною.
«Росія напала на Міжнародний центр миротворчості та безпеки під Львовом. Тут працюють іноземні інструктори. Інформація про постраждалих уточнюється. Це новий терористичний напад на мир і безпеку біля кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо!», – написав Олексій Резніков у неділю, 13 березня, у Twitter.
У неділю вранці росіяни завдали авіаударів по Яворівському полігону на Львівщині, випустиши близько 30 крилатих ракет. Військовий центр розміщений приблизно за 25 км до кордону з Польщею. Унаслідок атаки загинули 9 людей, 57 отримали травми.
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