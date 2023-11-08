У 2001 році збірна Американського Самоа програла австралійцям у відбірковому м з рахунком 0:31

46-річний ірландський актор Майкл Фассбендер зіграв головну роль у новому фільмі Тайкі Вайтіті «Наступний гол – переможний». Світова прем’єра фільму відбулась на кінофестивалі у Торонто. Попередня картина Вайтіті «Крілик Джоджо» отримала «Оскар» за найкращий сценарій.

Фільм знято за реальними подіями. У 2001 році збірна Американського Самоа програла у відбірковому матчі до чергового чемпіонату світу з «рекордним» рахунком 0:31 австралійцям та посіла останню сходинку рейтингу збірних ФІФА. Через десять років досвідченого тренера з важким характером Томаса Ронгена (Майкл Фассбендер) звільняють з роботи у США. Йому надходить пропозиція – очолити збірну Американського Самоа, яка мріє якщо не виграти матч, то хоча б забити комусь гол.

Майкл Фассбендер. Фото Shutterstock.com

Про цю команду знято документальний фільм, який Вайтіті, за його словами, бачив. Він повторює за документалістами нарізку 31 гола у ворота Американського Самоа. Далі режисер йде власним шляхом, зосередившись на комедійному боці історії про напрочуд принадливих невдах.

Традиційно Вайкікі винахідливий, ексцентричний. В український прокат фільм має вийти у січні 2024 року.