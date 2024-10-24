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«Чужий: Ромул» – це продовження культової серії «Чужий», яка стартувала ще у 1979 році. Новий фільм розповідає про групу молодих людей, які стикаються з небезпечними інопланетними істотами. Режисер стрічки – Феде Альварес, і вона стала другим найкасовішим фільмом франшизи.

«Чужий: Ромул» отримав високі оцінки критиків за візуальні ефекти, що вражають, напружену атмосферу, інтенсивні екшн-сцени та видатну гру Кейлі Спейні у головній ролі. Новинку вже можна переглянути онлайн та офлайн на SWEET.TV.

Про що фільм «Чужий: Ромул»

Група колонізаторів вирушає на покинуту космічну станцію в пошуках кріокапсул. Хоча герої швидко знаходять їх, їм не вистачає пального для подорожі до найближчої планети. Тому троє йдуть досліджувати інші частини станції, сподіваючись знайти необхідне паливо.

Під час пошуків вони потрапляють у кімнату, заповнену дивними місткостями, які ворушаться. А далі починається боротьба за виживання між людьми та істотами, які будуть наводити жах на всесвіт та стануть культовими героями фантастичних фільмів.

Фільм «Чужий: Ромул» вже можна подивитися на SWEET.TV

Цікаві факти про фільм

Події фільму «Чужий: Ромул» розгортаються між стрічками «Чужий» (1979) і «Чужі» (1986). Хронологія всесвіту:

«Прометей» (2012) – події відбуваються у 2093 році.

«Чужий: Заповіт» (2017) – 2104 рік.

«Чужий» (1979) – 2122 рік.

«Чужий: Ромул» (2024) – 2142 рік.

«Чужі» (1986) – 2179 рік.

«Чужий 3» (1992) – 2179 рік.

«Чужий: Воскресіння» (1997) – 2381 рік.

Події у грі Alien: Isolation (2014) відбуваються у 2137 році, за п’ять років до подій у фільмі. Режисер Феде Альварес зазначив, що гра вплинула на естетику стрічки.

Також він заявив, що фільм не суперечить загальному канону всесвіту «Чужого», а Джеймс Кемерон допомагав у роботі над сценарієм.

Ідея зосередити нову історію на молодих персонажах виникла завдяки вирізаній сцені з фільму «Чужі» (1986), яку пізніше повернули у спеціальній версії.

«Є момент, коли діти бігають по коридорах колонії. Я подумав: "А що якби ці діти виросли?" І це мене зацікавило», – зауважив Альварес.

Для створення інопланетних істот режисер звернувся до команди, яка працювала над спецефектами у фільмі «Чужі» (1986), і використав фізичні декорації та мініатюри, де це було можливо.

Альварес віддав перевагу практичним ефектам та використанню ляльок замість цифрових істот. Актори Арчі Рено та Ейлін Ву зізналися, що відчували справжній страх під час зйомок із «живими» істотами.

Після місяців здогадок режисер підтвердив, що назва «Ромул» відсилає до космічної станції, де розгортаються події.

До речі, у 2024 році на SWEET.TV вже вийшли багато великих прем'єр, серед яких: «Дедпул і Росомаха», «Думками навиворіт 2», «Бітлджюс, Бітлджюс» та інші. І на глядачів чекає ще більше новинок!

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