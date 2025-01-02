Найкращий серіал-2024 «Шьоґун»: чому його варто переглянути на SWEET.TV
«Шьоґун», масштабна екранізація однойменного роману Джеймса Клавелла, здобув неймовірне визнання у світі
Серіал став лідером за кількістю номінацій на премію «Еммі» – 25, що перевищує попередні рекорди. І з цих 25 отримав 18 нагород, у тому числі за найкращий драматичний серіал і акторську гру. Серіал «Шьоґун» / «Сьоґун» вже доступний для перегляду на SWEET.TV.
«Шьоґун» завоював серця критиків та глядачів своєю епічною історією, яку називають «Грою престолів» у світі японських самураїв. Серіал заснований на реальних подіях XVII століття – боротьбі за владу після смерті «об’єднувача Японії» Тойотомі Хідейосі.
«Насправді, це персонажний серіал, і він про цю інтригу… Це небезпечний світ, де насильство може виникнути з нізвідки, але справжня небезпека полягає в підтасовуваннях. Розмова може бути такою ж небезпечною, як і будь-що інше», – розповів режисер Джонатан Ван Туллекен.
Про що серіал «Шьоґун»
Сюжет розгортається навколо двох головних героїв: Джона Блекторна, англійського мореплавця, який потрапляє до Японії після корабельної аварії, і Йошії Торанаґи, амбітного даймьо, який бореться за титул шьоґуна. Завдяки своїм знанням, навичкам і нестандартного для Японії мислення англієць стає одним із ключових гравців у боротьбі за владу.
20 цікавих фактів про серіал «Шьоґун»
- Серіал побив рекорди за переглядами на стримінгових платформах Hulu і FX, зібравши 9 мільйонів переглядів за перший тиждень.
- TheWrap зазначив, що «Шьоґун» був одним із небагатьох серіалів не від Netflix, який посідав перше місце в рейтингу декілька тижнів поспіль.
- Це другий неангломовний серіал, який був номінований на «Еммі» як найкращий драматичний серіал після «Гри в кальмара», проте перший, який цю премію отримав!
- Хіроюкі Санада, який зіграв Торанаґу, має великий досвід у голлівудських фільмах, таких як «Останній самурай», «47 ронінів». Він сам виконував трюки. І роль у цьому серіалі принесла йому «Еммі».
- Для того, щоб все виглядало природно та правильно з погляду історії, були залучені три японські спеціалісти, які слідкували за тим, щоб поведінка, мова, етикет відповідали епосі.
- Для серіалу було створено орієнтовно 2300 костюмів.
- Серіал отримав позитивні відгуки у японських глядачів, які зазвичай дуже критично ставляться до фільмів, які показують історичні події.
- Це друга екранізація твору – першим був мінісеріал 1980 року, що отримав «Золотий глобус», «Еммі» та нагороду People's Choice Awards.
- Дизайнер відеоігор Хідео Кодзіма, відомий як засновник Kojima Productions, порівняв серіал з «Грою престолів у Японії XVII століття».
- Прототипом Джона Блекторна є Вільям Адамс, англійський мореплавець і торговець, який першим із британців досяг Японського архіпелагу і став одним із перших самураїв з Європи.
- Самурай носив два мечі: катану (довгий меч) та вакідзаші (середній меч). Третя зброя – танто (кинджал). Загальні назви катани та вакідзаші – дайто (довгий меч) та шото (короткий меч), а коли їх носили разом, то називали дайшо (довгий і короткий).
- Дружини самураїв були навчені захищати дім і село, коли воїни-самураї були на війні.
- Ніккан Ґендай повідомив, що японцям у масовці платили 50 000 ієн на день (13 тис. грн), що набагато більше, ніж в японському виробництві, де їм платять від нуля ієн до 5 000 (1,3 тис. грн) ієн на день.
- Спочатку це мав бути мінісеріал, і номінованим на «Еммі» він міг бути саме у категорії мінісеріалів. Проте успіх спонукав творців до розширення історії і новина про 2 та 3 сезони дозволила «Шьогуну» позмагатися за нагороду у категорії «Найкращий драматичний серіал».
- Рейтинг «свіжості» серіалу на Rotten Tomatoes – 99%.
- Щодо назви. Багато хто називає цей серіал «Сьоґун», хоча за правилами вимови має бути «Шьоґун». Чому так сталося? Можливо, причина в тому, що в мові сусідів немає м’якого ш, а в нас є. Чи тому, що деякі словники віддають перевагу варіанту з С. У статті використовується дві назви, щоб пошукові агрегатори не пропустили її.
Тож варто увімкнути серіал-2024 «Шьоґун»/«Сьоґун» та інші культові серіали українською без реклами на SWEET.TV.