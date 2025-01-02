Серіал «Шьоґун» / «Сьоґун» на SWEET.TV

Серіал став лідером за кількістю номінацій на премію «Еммі» – 25, що перевищує попередні рекорди. І з цих 25 отримав 18 нагород, у тому числі за найкращий драматичний серіал і акторську гру. Серіал «Шьоґун» / «Сьоґун» вже доступний для перегляду на SWEET.TV.

«Шьоґун» завоював серця критиків та глядачів своєю епічною історією, яку називають «Грою престолів» у світі японських самураїв. Серіал заснований на реальних подіях XVII століття – боротьбі за владу після смерті «об’єднувача Японії» Тойотомі Хідейосі.

«Насправді, це персонажний серіал, і він про цю інтригу… Це небезпечний світ, де насильство може виникнути з нізвідки, але справжня небезпека полягає в підтасовуваннях. Розмова може бути такою ж небезпечною, як і будь-що інше», – розповів режисер Джонатан Ван Туллекен.

Про що серіал «Шьоґун»

Сюжет розгортається навколо двох головних героїв: Джона Блекторна, англійського мореплавця, який потрапляє до Японії після корабельної аварії, і Йошії Торанаґи, амбітного даймьо, який бореться за титул шьоґуна. Завдяки своїм знанням, навичкам і нестандартного для Японії мислення англієць стає одним із ключових гравців у боротьбі за владу.

20 цікавих фактів про серіал «Шьоґун»

Серіал побив рекорди за переглядами на стримінгових платформах Hulu і FX, зібравши 9 мільйонів переглядів за перший тиждень.

TheWrap зазначив, що «Шьоґун» був одним із небагатьох серіалів не від Netflix, який посідав перше місце в рейтингу декілька тижнів поспіль.

Це другий неангломовний серіал, який був номінований на «Еммі» як найкращий драматичний серіал після «Гри в кальмара», проте перший, який цю премію отримав!

Хіроюкі Санада, який зіграв Торанаґу, має великий досвід у голлівудських фільмах, таких як «Останній самурай», «47 ронінів». Він сам виконував трюки. І роль у цьому серіалі принесла йому «Еммі».

Для того, щоб все виглядало природно та правильно з погляду історії, були залучені три японські спеціалісти, які слідкували за тим, щоб поведінка, мова, етикет відповідали епосі.

Для серіалу було створено орієнтовно 2300 костюмів.

Серіал отримав позитивні відгуки у японських глядачів, які зазвичай дуже критично ставляться до фільмів, які показують історичні події.

Це друга екранізація твору – першим був мінісеріал 1980 року, що отримав «Золотий глобус», «Еммі» та нагороду People's Choice Awards.

Дизайнер відеоігор Хідео Кодзіма, відомий як засновник Kojima Productions, порівняв серіал з «Грою престолів у Японії XVII століття».

Прототипом Джона Блекторна є Вільям Адамс, англійський мореплавець і торговець, який першим із британців досяг Японського архіпелагу і став одним із перших самураїв з Європи.

Самурай носив два мечі: катану (довгий меч) та вакідзаші (середній меч). Третя зброя – танто (кинджал). Загальні назви катани та вакідзаші – дайто (довгий меч) та шото (короткий меч), а коли їх носили разом, то називали дайшо (довгий і короткий).

Дружини самураїв були навчені захищати дім і село, коли воїни-самураї були на війні.

Ніккан Ґендай повідомив, що японцям у масовці платили 50 000 ієн на день (13 тис. грн), що набагато більше, ніж в японському виробництві, де їм платять від нуля ієн до 5 000 (1,3 тис. грн) ієн на день.

Спочатку це мав бути мінісеріал, і номінованим на «Еммі» він міг бути саме у категорії мінісеріалів. Проте успіх спонукав творців до розширення історії і новина про 2 та 3 сезони дозволила «Шьогуну» позмагатися за нагороду у категорії «Найкращий драматичний серіал».

Рейтинг «свіжості» серіалу на Rotten Tomatoes – 99%.

Щодо назви. Багато хто називає цей серіал «Сьоґун», хоча за правилами вимови має бути «Шьоґун». Чому так сталося? Можливо, причина в тому, що в мові сусідів немає м’якого ш, а в нас є. Чи тому, що деякі словники віддають перевагу варіанту з С. У статті використовується дві назви, щоб пошукові агрегатори не пропустили її.

Тож варто увімкнути серіал-2024 «Шьоґун»/«Сьоґун» та інші культові серіали українською без реклами на SWEET.TV.