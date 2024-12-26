«Веном: Останній танець» – один з найкасовіших фільмів 2024 року: цікаві факти про бойовик
Пригоди Едді Брока та Венома добігли кінця. Том Гарді зізнався, що це, скоріш за все, остання його поява у Веномокіно. Цей фільм більше зосереджений не на людській частині головного героя, а інопланетній. Тому у «Веном: Останній танець» глядачі дізнаються більше про прибульця.
Проєкт Marvel отримав чималий успіх в прокаті Касові збори «Веном: Останній танець» склали $475,5 млн, і три тижні поспіль фільм був лідером по касових зборів після прем’єри. Зараз же стрічку можна переглянути на SWEET.TV без реклами та в хорошій якості.
Про що фільм «Веном: Останній танець»
Після повернення у свій всесвіт, Едді Брок та симбіонт Веном продовжують переховуватися після битви з Карнажем. Вбивство детектива Маллігана робить Едді головним підозрюваним, тому він вирушає до Нью-Йорка, щоб очистити своє ім'я. Тим часом за ними починає полювати Ксенофаг — створіння Кнулла. А ще й військові із Зони 51 «Імперіум», які вивчають симбіонтів, теж прагнуть дізнатися більше про цю парочку. То чим закінчиться останній танець Венома та Едді? Глядачі побачать у «Веном: Останній танець».
Цікаві факти про кіно
- Основні знімання розпочалися 26 червня 2023 року в Лос-Матеос у Картахені, Іспанія, а також у регіональному парку Кальбланк.
- Том Голланд сказав, що вони з продюсеркою Емі Паскаль обговорювали його потенційне повернення до ролі Людини-павука в майбутніх сиквелах «Венома».
- Ім'я лиходія «Кнулл» шведською та норвезькою мовами означає «fuck».
- Том Гарді експериментував із різними голосами. Він підібрав правильний голос, і це додало Веному ще більшої яскравості.
- Актом носив у вусі навушник, в який відтворювали голос Венома, щоб актор міг взаємодіяти з голосом у своїй голові.
- Том Гарді отримав за участь у фільми $20 млн. І хоча це останній фільм трилогії, проте актор не проти з’явитися в цьому образі в інших стрічках.
- Ріс Іванс (Мартін) раніше грав Курта Коннорса / Ящера у фільмі «Нова Людина-павук» (2012) та «Немає шляху додому», Крісто Фернандес повторив свою роль бармена з фільму «Людина-павук: Додому шляху немає» (2021).