Перегляд фільму вдома

Пригоди Едді Брока та Венома добігли кінця. Том Гарді зізнався, що це, скоріш за все, остання його поява у Веномокіно. Цей фільм більше зосереджений не на людській частині головного героя, а інопланетній. Тому у «Веном: Останній танець» глядачі дізнаються більше про прибульця.

Проєкт Marvel отримав чималий успіх в прокаті Касові збори «Веном: Останній танець» склали $475,5 млн, і три тижні поспіль фільм був лідером по касових зборів після прем’єри. Зараз же стрічку можна переглянути на SWEET.TV без реклами та в хорошій якості.

Про що фільм «Веном: Останній танець»

Після повернення у свій всесвіт, Едді Брок та симбіонт Веном продовжують переховуватися після битви з Карнажем. Вбивство детектива Маллігана робить Едді головним підозрюваним, тому він вирушає до Нью-Йорка, щоб очистити своє ім'я. Тим часом за ними починає полювати Ксенофаг — створіння Кнулла. А ще й військові із Зони 51 «Імперіум», які вивчають симбіонтів, теж прагнуть дізнатися більше про цю парочку. То чим закінчиться останній танець Венома та Едді? Глядачі побачать у «Веном: Останній танець».

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