Серіал «Ведмідь» на SWEET.TV

У 2023 році в національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV з'явився дуже популярний серіал «Ведмідь», який одразу став одним із лідерів перегляду. А зараз глядачам доступний третій сезон серіалу, який декілька років поспіль отримує Emmy та «Золотий глобус». Переглянути серіал «Ведмідь» українською без реклами та доплати можна на SWEET.TV.

Дублювання перших двох сезонів зробила одна з найкращих українських студій – LeDoyen, відповідальна за найбільш пам'ятні українські локалізації фільмів, наприклад славнозвісні «Тачки» та «Пірати Карибського моря». А над третім сезоном працювала вже власна студія SWEET.TV. Дивитися серіал «Ведмідь» онлайн українською і без реклами можна на телевізорі, телефоні, планшеті та комп'ютері зі SWEET.TV всюди, де є інтернет.

Про що серіал «Ведмідь» онлайн

Кармен — молодий шеф-кухар, володар престижної кулінарної премії, який працював у мішленівському ресторані — змушений повернутися до Чикаго, щоб керувати маленьким родинним ресторанчиком, який отримав у спадок після самогубства брата. Персонал і найкращий друг брата налаштовані проти нового власника. Кредитори вимагають грошей, а ще санітарний контроль знаходить порушення та знижує рейтинг закладу. Але хлопець за будь-яку ціну прагне зробити з нього успішний ресторан. Вмикай неймовірну історію вправного шефа та його команди — дивіться «Ведмідь» три сезони на SWEET.TV.

Цікаві факти про серіал «Ведмідь»

«Ведмідь» з успіхом йде на Hulu та Disney+ і б'є всі рекорди переглядів. Перший сезон став найбільш популярним комедійним шоу в історії FX Productions. Другий сезон перевершив ці показники: його аудиторія збільшилася на 70%! Прем'єра третього сезону зібрала 5,4 мільйона переглядів за перші чотири дні трансляції. Цей показник на 24% перевищує показник прем'єри 2-го сезону.

Серіал отримав 21 премію «Еммі», 5 «Золотих глобусів», має рейтинг 8,5 на IMDb і середній рейтинг 96% за три сезони на Rotten Tomatoes.

Консенсус-відгук критиків на третій сезон серіалу «Ведмідь»: «Встановивши для себе надзвичайно високі стандарти досконалості, «Ведмідь» проводить свій третій сезон у варінні, тушкуванні та розповсюджуванні пахощів, що збуджують апетит». Тож вмикайте серіал «Ведмідь» онлайн українською на SWEET.TV.

На створення серіалу надихнула історія легендарного чиказького ресторану-магазину італійських сендвічів з яловичиною Mr. Beef. FX знімали сцени всередині та зовні ресторану, а також створили копію кухні в Cinespace, кіностудії у Вест-Сайді в Чикаго.

Персонаж Кармі багато в чому заснований на особистості знаменитого чиказького шеф-кухаря, великого новатора та експериментатора Чарлі Троттера.

Джеремі Аллен Вайт, виконавець головної ролі, два тижні навчався в кулінарній школі і працював на кухні кількох ресторанів, серед яких і мішленівський Pasjoli, щоб підготуватися до серіалу.

Для сцен процесу приготування, нарізки тощо не запрошували дублерів – актори все робили самі.

Дивакуватого героя на ім'я Ніл Фак зіграв професійний шеф Метті Метісон, який ще був кулінарним консультантом шоу.

В серіалі, хоча і в епізодичній, але дуже колоритній ролі знявся відомий актор Олівер Платт. Також у серіалі можна побачити й інших зірок. Це Джон Сіна, Олівія Колман, Адам Шапіро, Сара Полсон, Джеймі Лі Кертіс та інші.

Допомагають створити певну атмосферу саундтреки, добірку яких критики відзначили окремо. Це рок-хіти 1980-2000, серед яких Ван Моррісон, Джон Мейєр, Genesis, R.E.M та інші.

Серіал на SWEET.TV входять до підписки. А кожен новий глядач може отримати доступ до контенту найбільшої підписки SWEET.TV безкоштовно на 7 днів. Телебачення, кіно, мультфільми, серіали, освітній контент – все це буде на телевізорі, комп'ютері, планшетах і смартфонах родини. Щоб підключити тестовий період, навіть картку приєднувати не потрібно.

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