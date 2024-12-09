Зима буває різною. Веселою, святковою, романтичною. А часом вона буває суворою та небезпечною. Ми обрали ті картини, які розповідають про виживання серед снігів та морозів. Вижити вдасться не всім.

«Білий полон»

Eight Below, 2006, режисер Френк Маршалл, у ролях Пол Вокер, Брюс Гринвуд, на головному фото

Робітники антарктичної станції вирушають на пошуки метеорита. Джеррі та Девіс їдуть на собачих упряжках та отримують травми. Їх вдалось евакувати, а от пси залишаються самі серед снігів. Чи вдасться людям врятувати собак і як вони зможуть дати собі раду у таких екстремальних умовах?

«Замерзлі»

Frozen, 2010, режисер Адам Грін, у ролях Емма Белл, Шон Ешмор, Кевін Зегерс

Паркер погано катається на сноуборді і її приятелі Джо і Ден беруться дати їй пару уроків. Разом компанія проводить час на гірськолижному курорті, де вирішує трохи заощадити, підкупивши одного з працівників бази. Хлопці платять йому за можливість покататися на підйомнику, коли курорт вже закривається. Але лінію випадково вимикають і трьом друзям доведеться висіти в підйомнику високо над землею на кілька днів. Лижникам фільм варто дивитись обережно, адже він може виробити нову фобію.

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«Мерзенна вісімка»

The Hateful Eight, 2015, режисер Квентін Тарантіно, у ролях Курт Рассел, Семюел Л. Джексон, Тім Рот, Майкл Медсен, Дженніфер Джейсон Лі, Волтон Гоггінс

Громадянська війна у США закінчилася кілька років тому, але у Вайомінгу люди як і раніше живуть її наслідками. Головні герої фільму «Мерзенна вісімка» зустріли один одного випадково. Через заметіль вони опиняються зачиненими у притулку. Восьмеро людей замкнені проти власної волі і кожного з них варто було б побоюватися.

«Крижаний капкан»

США, 2020, режисер: Брендан Волш, у ролях Вінсент П'яцца, Дженезіс Родрігес

Події, про які йдеться у фільмі видаються дивними та нелогічними. Проте картина заснована на реальній історії. Подружня пара виявляється в пастці в своїй машині після сніжної бурі і бореться за виживання в умовах різкого падіння температури і непередбачених перешкод. З ними – немовля, проте немає ані теплого одягу, ані їжі. Жага, голод, холод, жах і безвихідь стають справжнім кошмаром наяву, а надія на порятунок згасає з кожною годиною. На них чекає справжня битва за виживання.

«Снігова спільнота»

La Sociedad De La Nieve, 2023, режисер Хуан Антоніо Байона, у ролях Енцо Воґрінчіч, Аґустін Парделья, Матіас Рекальт

У центрі сюжету пасажири рейсу 571 ВПС Уругваю. 13 жовтня 1972 року в Андах сталася трагедія – літак розбився. З усіх 45 людей, що були на борту вижили лише 16 осіб. Головні герої намагатимуться залишитися живими попри все посеред гір, без їжі та теплих речей. Цю історію неодноразово екранізували. Зараз мова про адаптацію однойменної книги уругвайського журналіста та письменника Пабло Вієрчі, де задокументовані розповіді усіх, що вижив у цій страшній авіакатастрофі.

Фільм роблено максимально реалістично та без того, аби прикрасити чи героїзувати тих, кому судилося вижити, роблячи те, що вони завжди вважали неприпустимим.