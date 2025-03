Кажуть, що історія не знає умовного способу. Проте у кіно та літературі жанр альтернативної історії набув великої популярності. Що було б, якби… Так можна почати синопсис усіх тих фільмів та серіалів, які ми обрали. Проте останнім часом усе частіше здається, що ми опинились саме в тій альтернативній історії. Чи володіє кіно даром передбачення? Можливо. Подивімося.

«Червоний світанок»

Red Dawn, 1984, режисер Джон Міліус, у головних ролях Патрік Свейзі, С. Томас Гауелл, Ліа Томпсон, Чарлі Шин

Радянський Союз виграє Холодну війну. До середини 1980-х НАТО розпадається, США опиняються в ізоляції. Одночасно в Мексиці до влади приходять комуністи. Через неврожай в Україні в СРСР починається голод. Керівництво СРСР вирішує розвʼязати свої внутрішні проблеми за допомогою війни та спочатку вдирається у Польщу. Згодом радянсько-кубинські війська починають окупацію США, одночасно атакувавши Аляску, Техас та Каліфорнію. На Вашингтон скидають ядерну бомбу.

Школяр Джед Екерт, його брат Метт, їхні однокласники Роберт, Денні, Деріл та Аардвак, чию школу зруйнував радянсько-кубинський десант, організовують партизанський загін Wolverines («Росомахи»).

«КША: Конфедеративні Штати Америки»

C.S.A.: The Confederate States of America, 2004, режисер Кевін Вілмотт, у головних ролях Евамарі Джонсон, Ларрі Петерсон

Псевдодокументальний фільм про історію Конфедеративних Штатів Америки з 1863 до 2004 року. У Громадянській війні в США переміг Південь, президентом став Джефферсон Девіс, а Авраама Лінкольна схопили й засудили. Протягом усього ХХ століття у КША зберігалися рабство й расові закони. Америка була в дружніх відносинах з Третім Рейхом. Більшість історичних подій, як-от вбивство Джона Кеннеді, Вотергейтський скандал, війни в Афганістані та Перській затоці, все одно відбулися, але трохи не так, як ми знаємо з новин та підручників.

«Людина у високому замку»

The Man in the High Castle, серіал, 2015-2019, шоуранер Френк Спотніц, у головних ролях Алекса Давалос, Руперт Еванс, Люк Клейнтанк

Адаптація однойменного роману американського фантаста Філіпа К. Діка, виданого у 1962 році. Після вбивства президента США Франкліна Рузвельта у 1940 році США не надали підтримку антигітлерівській коаліції. Рейх переміг та узяв під контроль майже всю Європу, частину СРСР та Східне узбережжя США, а Японія панує в Азії та контролює Західне узбережжя США. У 1962 році старий Гітлер хворий. У Рейху починаються інтриги між різними групами впливу, деякі з лідерів країни планують розпочати війну з Японією, яка стала головним конкурентом Німеччини. А тим часом рух опору знаходить дивні кіноплівки, де події виглядають зовсім інакше.

«Оповідь служниці»

The Handmaid's Tale, серіал, серіал, 2017-2025, режисери Майк Баркер, Рід Морано, у головних ролях Елізабет Мосс, Івонн Страховськи, Макс Мінґела, Аманда Бругел, Джозеф Файнс

«Оповідь служниці» ‒ адоптація антиутопії Маргарет Етвуд, виданої у 1985 році. Події розгортаються в недалекому майбутньому, в республіці Ґілеад, у якій не складно пізнати США. Владу захопили військові та консерватори. В країні панує диктатура. Крім того, у республіці є серйозна проблема з народжуваністю дітей. Величезна кількість жінок безплідні і тільки кожна сота може продовжувати рід. Тому ті, хто при владі для продовження роду беруть собі служниць серед тих, хто не підкорився, для сурогатного материнства.

«Змова проти Америки»

The Plot Against America, мінісеріал, 2020, шоуранери Девід Саймон та Ед Бернс, у головних ролях Вайнона Райдер, Зої Казан, Морган Спектор, Джон Туртурро

Серед акторів цього серіалу – Вайнона Райдер та Джон Туртурро. Сам серіал є екранізацією однойменного фантастичного роману володаря Пулітцерівської премії Філіпа Рота. Роман опублікували 2004 року.

За версією Рота, 1940 року на виборах перемагає не Рузвельт, а його суперник, льотчик Чарльз Ліндберг, антисеміт, який підтримує Гітлера. Що могло б статися, якби Білий дім очолили фашисти?

Головні герої – члени єврейської сім'ї з Нью-Джерсі, які спостерігають за тим, як в країні формується нацистська диктатура, починаються єврейські погроми.

«Повстання Штатів»

Civil War, 2024, режисер Алекс Ґарленд, у головних ролях Кірстен Данст, Нік Офферман, Вагнер Моура, Джессі Племенс, Кейлі Спейні, на головному фото

Дія екшену про США недалекого уявного майбутнього розгортається на фоні ескалації громадянської війни під час правління президента, який залишається на третій термін та ігнорує протести громадян. Команда військових кореспондентів подорожує країною, фіксуючи швидку ескалацію внутрішнього розколу та його наслідки як для всієї держави, так і для звичайного цивільного населення всередині неї.

«Повстання Штатів» виглядає як застереження від потенційно небезпечних дій, які можуть призвести до невідворотних наслідків всередині однієї з наймогутніших держав сьогодення: хаосу, розділення суспільства та відсутності права на протест.