Найбільший тризуб з пасок увійшов до Книги рекордів України

У Львові встановили новий рекорд України – найшвидше задекорували та найшвидше виклали найбільший тризуб із великодніх пасок. На створення такого оригінального тризуба затратили менше ніж півгодини часу та використали 1000 пасок.

«І все це ми зробили разом для підтримки 125 окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України. Збираємо на дрон в межах ініціативи Максим Козицький «1000 дронів для ЗСУ». Бо паски – це добре. Їх отримають військові та внутрішньо переміщені особи, а от найбільше, що треба нашим військовим – це дрони, автівки та інша техніка», – розповів заступник голови Львівської облради Юрій Холод у Facebook.

У Львові створили тризуб з пасок, щоб зібрати гроші на ЗСУ (фото ЛОР)

Охочі можуть придбати паску, якщо пожертвують на дрон для 125 бригади від 300 грн.

До заходу долучилися пекарня на дровах «Бойків дар», ГО «Нескорені», Львівська обласна рада, ЛОВА, Міжнародний штаб допомоги українцям (МШДУ), гендиректорка Книги рекордів України Аня Крисюк, Львівський палац мистецтв та інші.