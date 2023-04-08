З алкомаркету BadBoy прибрали скандальний напис

Львівський алкомаркет BadBoy, що на вул. Стрийській, замінив скандальний рекламний напис на фасаді. Замість напису «Все для причастя» тепер там розміщене вибачення. Відповідні фото оприлюднили львів’яни у Facebook.

Рекламники алкомаркету BadBoy закрили напис «Все для причастя», який викликав шквал обурення у соцмережах, іншим – зі словами вибачення. Тепер на фасаді магазину великими літерами можна прочитати: «Пробачте, так налажати перед Великоднем ми могли тільки у Львові».

Щоправда, деякі дописувачі вже оцінили новий рекламний напис не як вибачення, а як насмішку.

Також у суботу, 8 квітня, з'явилося повідомлення та картинка іронічного змісту на сторінці магазину в Facebook. «Ми так нагрішили, що вже й на Великдень працювати будемо», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, нещодавно на фасаді найбільшого львівського алкомаркету BadBoy з’явився напис «Все для причастя». Напис із релігійним підтекстом обурив львів’ян. Після розголосу мерія Львова повідомила, що протягом двох днів власники магазину скандальний напис приберуть.

Супермаркет алкоголю BadBoy належить київському бізнесмену Володимиру Шаповалову. Йому також належить відома мережа алкомаркетів GoodWine.