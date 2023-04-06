Алкомаркет BadBoy розташований на вул. Стрийській, 200а

Цього тижня на фасаді найбільшого львівського алкомаркету BadBoy з’явився напис «Все для причастя». Напис із релігійним підтекстом обурив львів’ян, які почали писати звернення у мерію та залишати обурливі коментарі на Facebook-сторінці магазину. Після розголосу мерія Львова повідомила, що впродовж кількох днів напис із релігійним підтекстом приберуть. Самі власники мережі алкомаркетів інцидент не прокоментували.

Магазин BadBoy відкрився на вул. Стрийській, 200а восени 2021 року, біля перехрестя з вул. Науковою. Час від часу власники змінювали масштабну вивіску на фасаді, залежно від актуальних подій. Наприклад, на початку повномасштабного вторгнення на фасаді був відомий вислів українських прикордонників «Рускій карабль, іді нах*й». Написи вивішували на скляний фасад будівлі у вигляді наклейок.

Днями львів’яни звернули увагу на те, що на фасаді з’явився напис «Все для причастя». Вочевидь, автори напису натякали на християнську традицію приймати причастя після сповіді напередодні Великодня. Такий рекламний хід викликав хвилю обурення у місцевих мешканців, оскільки напис має релігійний підтекст. Львів’яни почали публікувати обурливі дописи у соцмережах, а у прес-службі Львівської міськради повідомили, що мерія отримала кілька звернень щодо скандальної вивіски.

Після розголосу директорка департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Ірина Кулинич повідомила, що власники магазину пообіцяли прибрати напис за кілька днів.

«Сьогодні ми вже провели розмову із власниками магазину. Нам пообіцяли впродовж двох днів забрати неоднозначний напис», – повідомила Ірина Кулинич.

ZAXID.NET звернувся до власників мережі магазинів алкоголю BadBoy за коментарем, але на момент виходу публікації відповіді не отримав.

Нагадаємо, у травні містобудівні умови і обмеження на будівництво ресторану поблизу озера на вул. Стрийській отримала ТОВ «Віллоу ЯРД Р1», що належить львівським бізнесменам Арсену Шлапаку і Олександру Бербі. Восени в цій будівлі запрацював супермаркет алкоголю BadBoy київського бізнесмена Володимира Шаповалова. Йому також належить відома мережі алкомаркетів GoodWine. Алкомаркет ділить приміщення зі ще одним орендарем – норвезьким магазином морепродуктів Egersund Seafood.