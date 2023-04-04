Футболку викладачеві подарували студенти

У понеділок, 3 квітня, в акаунті старшого викладача Національного університету «Львівська політехніка» Василя Банаха з'явилось відео, де він на фоні студентів показує футболку з написом англійською «I HATE LNU» («Я ненавиджу ЛНУ») та закресленим логотипом університету. Курйозності ситуації надає те, що Василь Банах окрім посади старшого викладача кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини і заступника завідувача кафедри із загальних питань, є також аспірантом Львівського університету. Після розголосу у соцмережах Василь Банах видалив відео.

На кількасекундному відео Василь Банах також говорить про те, що Львівська політехніка є найкращим університетом і заохочує абітурієнтів вступати до нього.

«Слава Україні! Який найкращий університет? Львівська політехніка! То, що? Поступаєм-поступаєм», – сказав на відео Василь Банах. Студенти на фоні підтримували викладача.

На кафедрі бачили відео і зазначили, що відреагували. У коментарі для ZAXID.NET завідувач Іван Хома зазначив, що Василь Банах визнав свою помилку й опублікував нове відео.

«Звісно, кафедра реагує негативно. З Василем Михайловичем провели відповідну роботу. Ми всі тут любимо Львівський університет Івана Франка, бо на 90% є його випускниками. Зокрема, й Банах. Ба більше, він ще й аспірант ЛНУ. Це просто невелике непорозуміння. На цю тему також поспілкувалися зі студентами. Ми один одного повинні поважати», – розповів Іван Хома.

За словами завідувача кафедри, футболку викладачеві подарували студенти. Вони принесли її на пару, але Василь Банах не подивився, що там написано.

«Насправді Василь Банах він один з найкращих викладачів. Він кваліфікований, у цьому немає сумніву. Я запитав, чи він читав, що написано на цій футболці. Він сказав, що не звернув увагу. Тобто він не знав, що означає слово hate, бо вивчав раніше німецьку мову», – пояснив завідувач кафедри.

Він додав, що була реакція колег з Львівського університету. Проте з ними вдалось порозумітися.

«З нами комунікували наші колеги з історичного факультету. Ми порозумілися, просили вибачення. Все нормально, ми не сварилися і не билися. Це не конфлікт, а просто непорозуміння», – наголосив Іван Хома.