Президентські премії для молодих вчених призначають за видатні наукові дослідження

Сімом львівським науковцям присуджено премії президента України для молодих вчених 2022 року. Прізвища лауреатів вказані в указі президента, оприлюдненому на сайті глави держави.

Так, за роботу «Молекулярний дизайн функціоналізованих аміноантрахінонів як перспективних сполук фармацевтичного призначення» президентську премію присуджено:

Зваричу Віктору Ігоровичу – кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Національного університету «Львівська політехніка».

За роботу «Нові мультифункціональні монокристалічні та полікристалічні матеріали для акумуляторів, накопичувачів водню, сенсорної техніки та електроніки» премію присвоєно групі вчених:

Рудишу Мирону Ярославовичу – кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Львівського національного університету імені Івана Франка;

Кордану Василю Михайловичу – кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Львівського національного університету імені Івана Франка;

Щепанському Павлу Андрійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Львівського національного університету імені Івана Франка;

Горячій Мирославі Миронівні – кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Львівського національного університету імені Івана Франка.

За роботу «Наукові основи вибору сталей для сірководневих середовищ та розроблення методів їх протикорозійного захисту» премію присвоєно:

Галайчак Світлані Анатоліївні – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка Національної академії наук України;

Дацку Богдану Миколайовичу – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка Національної академії наук України.

Лауреатів щорічної премії президента України для молодих вчених визначає Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки, на підставі подання якого президент підписує відповідний указ. Вік претендентів на здобуття премії не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту другого (магістерського) рівня, та 40 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі. У 2022 році , як і в попередні кілька років, розмір одної премії становить 40 тис. грн.