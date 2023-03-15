У лабораторії учасники проекту будуть робити експерименти

У Львові відкрили модернізовану біотехнологічну та цифрову навчальні лабораторії. Інноваційні освітні простори для молоді працюють у приміщенні Tech StartUp School Львівської політехніки.

Для потреб біолабораторії закупили гомогенізатор, пірометр, роторну центрифугу, пристрій Multi-Vortex, лабораторний міксер, компактний шейкер-інкубатор для програмованого культивування клітин, мініцентрифугу, набір реактивів для практичних занять. Загальна вартість обладнання – 550 тис. грн.

Як повідомили у Tech StartUp School, завдяки модернізованій біотехнологічній лабораторії молодь матиме можливість робити практичні досліди та експерименти. Керівник лабораторії Bio Tech Hub є Тарас Лужецький презентував дослідження мікробіому шкіри та пошук ефективних пробіотиків, яке проводитимуть на новому обладнанні.

фото Tech StartUp School

Цифрова лабораторія матиме нахил на 3D моделювання. Обладнання для нових лабораторій придбали в межах проекту «Сприяння розвитку молодіжного підприємництва серед ВПО».

«Завдяки відкриттю інноваційних освітніх просторів учасники проекту з розвитку молодіжного підприємництва зможуть проводити дослідження та згодом відкрити нові бізнеси у громадах, створюючи додаткові робочі місця та покращуючи якість життя на місцевому рівні. Ми працюємо спільно з Tech StartUp School для його масштабування та сприяння ініціативам, спрямованих на розвиток молоді та молодіжного підприємництва», – зазначила Наталія Гнидюк, заступниця керівника проекту USAID «Говерла», за підтримки якого відкрили лабораторії.

Навчальна програма з розвитку молодіжного підприємництва триває вже понад місяць. Зараз учасники програми завершують утворення команд та висувають свої бізнес-ідеї на розгляд менторам та потенційним інвесторам. Вони вже подали на розгляд понад 90 бізнес-ідей. Львівська обласна військова адміністрація виділяє 3 млн гривень, за які профінансують найцікавіші стартапи.

Після завершення проекту лабораторії будуть використовувати за цільовим призначенням для навчання молоді та створення прототипів майбутніх інноваційних проектів.