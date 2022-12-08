Найцікавіші напрацювання учасників навчання профінансують інвестори

На Львівщині стартує масштабний проект з навчання і розвитку молодіжного підприємництва. На базі «Львівської політехніки» створять новий спеціалізований навчальний простір для курсу біотехнології, ІТ та робототехніки, закуплять необхідне обладнання для лабораторії робототехніки. Навчальну програму адаптують для молоді віком 12-22 років, їхні ідеї на практиці застосують у студії та лабораторії. Напрацювання учасників проекту презентують інвесторам, найкращі з них профінансують.

Керівник Tech StartUp School Назар Подольчак розповів ZAXID.NET, що за програмою передбачено тримісячне онлайн-навчання, дводенні очні буткемпи, практика в лабораторії на базі Львівської політехніки. Молодих мешканців області та ВПО навчатимуть реалізувати власні бізнес-проекти за напрямками: технологія розвитку стартапів, вступ до IT, 3D-графіка, робототехніка та інтернет речей, експлуатація безпілотників, біотехнології.

«Теоретичні і практичні навички спонукатимуть і допоможуть розробити, представити потенційним інвесторам та втілити власні бізнес-ідеї. Недостатня обізнаність з алгоритмом започаткування бізнесу та практичної реалізації бізнес-планів стримує розвиток проектів молоді у сфері підприємництва. Навчальні курси за цим грантом закладуть основу, яка допоможе молодим людям реалізувати на практиці власні ідеї», – зазначила Наталія Гнидюк, заступниця проекту USAID «Говерла», який є партнером Tech StartUp School.

Креативних школярів та студентів навчатимуть технічних дисциплін

Навчання розпочнеться у січні 2023 року. До того часу Tech StartUp School відбере 500 учасників серед школярів, учнів закладів професійної (професійно-технічної) та передвищої освіти, студентів 1-2 курсів ВНЗ Львівщини. Проект орієнтований насамперед на молодь з ВПО, але участь в ньому можуть взяти усі охочі розвинути підприємницькі навички та запустити власний стартап. Ініціативою планують охопити 500 молодих учасників з 10 громад: Бродівській, Добротвірській, Оброшинській, Жидачівській, Жовківській, Рава-Руській, Городоцькій, Сокільницькій, Козівській, Золочівській.

«Розвиток молодіжного підприємництва на Львівщині дає можливість знайти молоді таланти, вчасно їх підтримати та мотивувати створювати нові продукти та сервіси, які здатні перерости у конкурентоспроможні підприємства, а це нові робочі місця, достойні заробітні плати та збільшення надходження до бюджетів. Tech Startup School уже має досвід у реалізації подібних проектів, оскільки декілька років поспіль розвиваємо молодіжне винахідництво та підприємництво», – додав керівник Tech Startup School Назар Подольчак.

Учасники отримають можливість розробити та представити власні бізнес-проекти, найкращі з яких будуть реалізовані за кошти інвесторів. Також втілення ідей переможців конкурсу підтримає ЛОДА. Департамент освіти і науки планує близько 1 млн грн скерувати на цей напрямок у Програмі розвитку освіти Львівщини.

Проект «Сприяння розвитку молодіжного підприємництва серед ВПО» реалізовуватиметься на умовах грантової співпраці з проектом USAID «Говерла».