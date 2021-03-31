Міністерство цифрової трансформації і Tech StartUp School розроблять освітні програми з цифрової грамотності та започаткують цифрові хаби. З цією метою міністерство підписало меморандум з Науковим парком НУ «Львівська політехніка».

Освітні програми імплементують у навчальний процес, організують курси для розвитку цифрових навичок. Також розвиватимуть проекти інклюзивності з використанням цифрових технологій.

Директор Наукового парку НУ «Львівська політехніка» Назар Подольчак розповів ZAXID.NET, що інноваційна локація Львова передасть власний досвід програм для розвитку стартапів. Його використають для напрацювання освітніх програм для навчання студентів, школярів та усіх охочих.

«Ми будемо розробляти навчальні програми з цифрової грамотності і розвитку стартапів. Бо ми маємо досвід у цій сфері. Також плануємо створити спеціалізовані хаби для розвитку стартапів і спеціалізований інкубатор для розвитку цифрових навичок», — пояснив Назар Подольчак.

У цифрових хабах можна буде отримати консультації, супровід, менторську підтримку, шукати інвесторів, партнерів для стартапів. Перший хаб запрацює базі Tech StartUp School на вул. Колесси, 2 у Львові.

Заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан уточнила, що співпраця з Tech StartUp School відбудеться в межах проекту Дія.Цифрова освіта, мета якого впровдовж 3 років навчити 6 млн українців цифрової грамотності.