Чеська делегація налаштована на серйозну та тривалу співпрацю з Львівщиною

У неділю, 12 березня, голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький провів зустріч з чеським урядовим уповноваженим з питань відновлення України Томашем Копечним та представниками установ і компаній, які готові допомагати України. Під час зустрічі обговорили конктретні кроки співпраці.

Як повідомляє прес-служба ЛОВА, сторони домовилися про підтримку діяльності медзакладів Львівщини: клініки Superhumans Center, яку невдовзі відкриють у Винниках, та створення опікового центру на її базі; ремонт та реконструкцію приміщень Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні; будівництво хірургічного корпусу на території Львівського обласного клінічного перинатального центру. Також домовились про створення банку шкіри, психологічної допомоги та пластичної хірургії.

Серед інших питань, які готові підтримати чехи, — каналізування та очищення води у територіальних громадах; реконструкція та ремонт гуртожитків навчальних закладів для проживання переселенців. Для кожного напряму напрацюють дорожню карту.

«Маючи добрий попередній досвід із військової допомоги, сьогодні зі мною прибула делегація, яка буде надавати гуманітарну допомогу: очищення територій, зокрема води і екології, енергетика, транспорт, охорона здоров’я. Ми підготували список неурядових організацій, які б могли допомогти Львівській області. Ми маємо знати, що ви потребуєте і що ми можемо зробити, зокрема для залучення інших сторін», – зазначив Томаш Копечний.

Нагадаємо, партнери з Чехії вже надали лікарні на Львівщині обладнання для операційних.