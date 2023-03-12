В Україні працює благодійний проект «Неопалимі», його мета – комплексно і безкоштовно лікувати опіки та рубці українцям, які постраждали від війни з 2014 року. Йдеться як про військових, так і цивільних, волонтерів, дітей.

Стартував проект «Неопалимі» у серпні 2022 року з клініки Medestet, що у Львові на вул. Антоновича, а вже в січні 2023 почалася співпраця із МОЗ. Зараз проект об'єднав приватні медичні центри в 14 областях України. Це клініки естетичної медицини, які надають лазерну терапію, послуги з пластичної хірургії. Зараз у межах проекту проходять лікування 80 пацієнтів з усієї України.

«Єдине, що встиг, – це закрити руками обличчя»

Одним із пацієнтів проекту «Неопалимі» є 29-річний киянин Артем Мельник. Чоловік постраждав внаслідок російської агресії 20 березня 2022 року. Тоді росіяни завдали ракетного удару по торговому центрі Retroville, поблизу якого чоловік виконував завдання, адже був у лавах ТрО з початку повномасштабного вторгнення Росії. Подальші події чоловік пам'ятає уривками.

Артем Мельник постраждав внаслідок ракетного удару по Києву 20 березня минулого року

«Вийшов з Retroville, сів в машину, говорив по телефону. І побачив у лобове вікно як на мене насувається хвиля полум'я. Єдине, що встиг, – це закрити руками обличчя. І після цього я опинився на асфальті, мене вибило ударною хвилею з машини. Там я прийшов до тями, намагався встати. Підійшов до Retroville, там мене забрала не швидка, а якийсь вантажоперевізник, він доправив мене до лікарні. Єдине, що я пам'ятаю, це як мене поклали на дерев'яну підлогу в цей бус і закрили двері», – пригадує Артем Мельник.

Фото обгорілої машини Артема Мельника

Чоловіка доставили в Київську міську лікарню №8, що в Оболонському районі. Там Артему надали першу допомогу. Коли він прийшов до тями, найперше попросив зв'язатися із дружиною.

«Я пам'ятаю як лежав на кушетці десь в коридорі, прикритий повністю... До, а може після операції, не знаю... Попросив людину, яка була поруч, можливо, то був лікар чи медбрат, щоб він дав телефон або написав моїй дружині, що я трішки обгорів. Мені тоді здавалося, що я трошки обгорів, я їй так сказав, що все зі мною добре, за кілька днів вийду», – розповідає Артем Мельник.

Артем Мельник отримав 30-35% опіків шкіри III-IV ступенів важкості

Насправді ж чоловік отримав 30-35% опіків шкіри III-IV ступенів важкості, баротравму, струс та зламані ребра. Артем пройшов тривале лікування та 8 операцій.

«На деяких ділянках тіла майже вугілля було, на лівій нозі не вистачає декількох відсотків м'язів, на гомілці», – додає чоловік.

Після цього Артем став ще більше ненавидіти російських окупантів, водночас, він мріє про перемогу України та подорожі.

«Тотальна ненависть. Став більше цінувати час, рідних, друзів, близьких людей. В мріях, якщо здійсненних, то щоб швидше закінчилася війна і подорожувати. А з нездійсненних – це повернути час назад, щоб такого не сталося», – каже Артем Мельник.

Чоловік продовжує лікування у проекті «Неопалимі»

Зараз Артем Мельник продовжує лікування у проекті «Неопалимі». У клініці Medestet, що працює у Львові, йому роблять лазерне шліфування шкіри та спеціальні ін’єкції, що покращують якість шкіри і відновлюють функціональність кінцівок. Випадок Артема – один з найскладніших, але за пів року лікування в проекті є гарні результати.

«У нього абсолютно не рухалися пальці, кисті рук були повністю в контрактурах. В нього були парестезії на ногах, втрата чутливості. Він не міг стояти на місці довше, ніж 30 секунд, йому треба було постійно рухатися. Після кількох курсів лікування з ногами вже майже все чудово, ми вийшли на етап наведення краси. З руками трохи складніше, але він повністю рухає кистями, він повністю обслуговує себе сам. Ще трошки залишилося для того, щоб позабирати ті контрактури шкірні, які є, і дальше ми вже будемо рухатися також в сторону краси. Він дуже слухняний, він робить все, що треба», – розповідає лікар-дерматовенеролог Олександр Туркевич.

«Хотіли допомагати українцям»

Благодійний всеукраїнський проект «Неопалимі» стартував зі Львова із клініки Medestet, що на Антоновича. Запустив його у серпні 2022 року лікар-дерматовенеролог Олександр Туркевич разом зі своїм сином Максимом Туркевичем, який тепер є керівником проекту. Спочатку планували допомагати лише волонтерам, але згодом зрозуміли, що більше людей потребують такого лікування. І можливість допомогти є.

«Допомагати людям думали ще раніше, в березні-квітні, пробували, давали оголошення про безплатний прийом. Але ми розуміли, що індивідуальна ініціатива працює так собі. Окрім того, я розумів, що людей, які отримали опіки напочатку повномасштабного вторгнення, можна оглядати лише в липні. Лише тоді можна зрозуміти як їм допомогти. Коли ця ідея виникала і ми розуміли, що самостійна ініціатива не працює, то об'єднав колег, які мають великий досвід», – розповідає лікар-дерматовенеролог Олександр Туркевич.

Олександр Туркевич в медицині майже 30 років (фото з Facebook Олександра Туркевича )



Так благодійний проект «Неопалимі» і почав комплексно й безкоштовно лікувати опіки та рубці українцям, які постраждали від війни. Йдеться як про військових, так і про цивільних, волонтерів, дітей. Зараз проект співпрацює майже з 20 приватними медичними центрами по всій Україні: у Львові, Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, Черкасах, Чернівцях, Ужгороді, Вінниці, Рівному, Житомирі, Івано-Франківську, та Запоріжжі. А у січні 2023 розпочалася співпраця ще й з МОЗ.

«Насамперед наша співпраця полягає в тому, що це фактично державна акредитація. Ми єдиний проект в Україні в цій галузі, який має державну підтримку. Це підтвердження того, що ми допомагаємо людям і точно не шкодимо, це визнання того, що ми робимо правильно. Фінансової співпраці з державою немає, наша співпраця виключно інформаційна. Це допомагає нам шукати нових пацієнтів», – розповідає керівник проекту «Неопалимі» Максим Туркевич.

Максим Туркевич – керівник проекту «Неопалимі» ( фото з Facebook Максима Туркевича)

Проект «Неопалимі» ретельно підходить до підбору партнерів, клініки повинні мати відповідне обладння, а лікарі – досвід. Усі матеріали, до прикладу, креми, сироватки безкоштовно українським медичним благодійникам надають міжнародні партнери. Поект використовує лише ті препарати, які науково підтвердженні.

«Ми не експериментуємо на пацієнтах. Ми йдемо на співпрацю тільки тоді, коли розуміємо, що це все правильно. Тим більше ми співпрацюємо з МОЗ, тому розуміємо, яка відповідальність на нас», – наголошує лікар-дерматовенеролог Олександр Туркевич.

Фото з Instagram Максима Туркевича

Назва «Неопалимі» повністю відображає концепцію проекту. Це ідея керівника проекту Максима Туркевича.

«Сидів на кухні пив чай чи то пиво, спав на думку термін неопалимі, так і назвали. В нас є літературний вислів про неопалиму купину. І він мені чомусь згадався. І назва «Неопалимі» передав загальну концепцію нашого проекту, він дуже добре характеризує тих людей, з якими ми працюємо. Тому на такій назві і зупинилися», – розповідає керівник проекту «Неопалимі» Максим Туркевич.

Зараз в проекті 80 пацієнтів: частину ще консультують, інших вже лікують. Сам процес лікування довготривалий – щонайменше 4-6 місяців, все залежить від випадку.

Стати учасником проекту може кожен українець чи українка, які постраждали від війни. Щоб пройти лікування, потрібно на сайті проекту «Неопалимі» заповнити реєстраційну форму. Далі з пацієнтом комунікує менеджер, допомагає обрати клініку, яка територіально ближче, призначає дату консультації.