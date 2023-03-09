Гроші вдалося зібрати за місяць

Благодійний фонд «Яворівщина» придбав восьмиколісний плавучий бронетранспортер для яворівської тероборони. Гроші на БТР – 2 млн грн – зібрали усією громадою за місяць. Про це ідеться на Facebook-сторінці БФ «Яворівщина».

Дизельний 8-колісний БТР SKOT OT-64 R-2M із двигуном у 180 кінських сил придбали в Польщі, зараз на нього оформляють документи, після чого він вирушить на фронт. Машина має сталеву броню, що захищає від куль та уламків, і башту, в якій можна встановити кулемет. БТР вміщає 12 людей.

«Суттєва перевага SKOT – відносна простота обслуговування. Крім того, продавець обслужив авто, замінив оливу та всі фільтри. БТР повністю готовий до експлуатації», – кажуть у фонді.

Збір на БТР для яворівської ТрО БФ «Яворівщина» оголосив 14 січня 2023 року. У фонді кажуть, що за порадою командира яворівської тероборони планували придбати британський бронетранспортер Saracen на 6 коліс, але поки тривав збір, знайшли кращий варіант.

Вже 13 лютого фонд оголосив про закриття збору:

«Діти і дорослі, різні громади, різні конфесії, діячі культури, місцеве самоврядування, лікарі та вчителі, підприємці та пенсіонери – усі долучилися до нашого збору. Результати – неймовірні! Ми планували зібрати 2 млн грн, а зібрали аж 2,9 млн грн», – прокоментували у БФ «Яворівщина».

БТР SKOT OT-64 розроблений у 60-х роках Польщею і тодішньою Чехословаччиною на заміну бронетранспортерам Другої світової війни. Серійно виробництво машини розпочалося у Любліні. Вона є на озброєнні армій Польщі і Чехії і зараз, а також в низці армій інших країн.

Додамо, що перший БТР SKOT OT-64 на озброєння ЗСУ передали львівській ТрО волонтери львівського «Пласту».

За даними Opendatabot, БФ «Яворівщина» заснований 5 січня 2023 року Тарасом Станьком. Керує фондом наглядова рада із близько 40 людей, серед яких місцеві підприємці, самоврядці, мешканці громади.