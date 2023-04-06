В Ужгороді студенти розписали великодні писанки у стилі поп-арт і у четвер, 6 квітня, провели традиційну передсвяткову акцію: принесли писанки до міні-пам'ятника художнику Енді Ворголу на площі Жупанатській поблизу художнього музею в центрі міста. Як розповіла ZAXID.NET ужгородська гідеса Марія Заболотна, акцію проводять уже дев’ятий рік поспіль і щоразу поп-арт малюнки на великодніх писанках відображають актуальну тематику: у «ковідні» роки це були зайчики у масках і зображення коронавірусу, у рік повномасштабного вторгнення – найбільш популярні фрази перших місяців великої війни, цьогоріч це також патріотичні малюнки і, зокрема, зображення відомого «професора з окопу» Федора Шандора, який є засновником акції.

Фото Анни Семенюк