Акцію організовує управління молоді та спорту Львівської ОВА спільно з пластунами та обласним молодіжним центром

Мешканців Львівщини запрошують долучитись до збору великоднього кошика для Збройних Сил України. Вже від сьогодні, 5 квітня, охочі можуть приносити продукти та залишати їх у холі Львівської ОВА. А з 10 до 14 квітня працюватиме ще декілька локацій. Кошики відправлятимуть захисникам України на передову, повідомили у Львівській ОВА.

Акцію організовує управління молоді та спорту Львівської ОВА спільно з пластунами та обласним молодіжним центром.

«За цей рік ми бачимо, які неймовірні речі здатне творити мережування та гуртування. Наші обласні заклади, які працюють для розвитку молоді, вже неодноразово демонстрували, що здатні ставати ефективними місточками між нашими військовими і тими, хто хоче їм допомогти. Ця акція, переконаний, також вразить нас своїми масштабами», – зазначає керівник управління молоді та спорту Львівської ОВА Роман Хім’як.

Охочі можуть приносити продукти за попередньою домовленістю за адресами:

вул. Винниченка, 6 (за попередньою домовленістю +380973632302 – Настя);

вул. Г. Хоткевича, 16а (за попередньою домовленістю +380508018939 – Уляна);

вул. В. Винниченка, 12 (за попередньою домовленістю +380681312498 – Марічка);

смт. Рудно, вул. Ю. Липи, 1 (за попередньою домовленістю +380673418120 – Віра);

Горіховий кіноцентр – В. Великого, 14А ( 10-14 квітня з 10:00 по 19:00).

«Приносити можна не лише паски, варені яйця, ковбаси, хрін, масло, сир, а також й довгострокові продукти, яких завжди потребують військові. Це, до прикладу, крупи, солодощі, енергетики, тощо. Волонтери забирають усі продукти, кошики й одразу відправляють на передову», – пояснює директорка Львівського обласного пластового центру Ольга Приходько.