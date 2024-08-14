Осінь – найкращий час для овочів прохолодного сезону

Осінню можна посадити чимало різних культур, які дадуть свої плоди на зиму. Серед них і цибуля, і зелень, і коренеплоди. Що ще можна садити восени, пише «Зелена садиба».

Переваги осіннього городу

Посадки кінця сезону приносять городнику значно менше клопотів, ніж весняні.

чим коротше стає світловий день, тим повільніше ростуть будь-які рослини, в тому числі бур’яни. Менше бур’янів – менше прополювання, більше часу у садівника;

восени активність шкідників починає знижуватися, а деякі з них зникають і зовсім. Якщо осінь не надто волога, то багато грибних хвороб також може не бути;

осінь – найкращий час для овочів прохолодного сезону. Деякі культури восени зростають навіть краще, ніж навесні. До того ж, окремим культурам корисне зниження температури повітря, щоб цукор накопичувався в листі, це робить їх смак солодшим;

вирощування овочів осінню – при нижчих температурах повітря вам не доведеться часто поливати овочі. А використання мульчі, щоб зберегти вологість ґрунту, і періодичні дощі (осінь все-таки) може звести поливи грядок восени до нуля.

Крім того, деякі культури (морква, капуста, пастернак) стануть ще смачнішими під дією легких приморозків. Завдання садівника – передбачити, наскільки низько може опуститися температура, і відповідно до цього захистити свої посіви. До справжніх холодів можна накрити багато коренеплодів товстим шаром солом’яної мульчі, що продовжить сезон городництва на місяць, а то й більше.

Сіяти в серпні овочі та зелень можна на грядки, які звільнилися від врожаю ранньостиглих культур.

Які овочі посіяти на осінь

Вважається, що культури, які завдяки скоростиглості встигнуть порадувати плодами й листям до приходу зими, безпечно висівати до середини серпня. Це в тому випадку, якщо ви не хочете потім возитися з укриттям. Але якщо останній місяць літа вкрай спекотний і посушливий, а можливості поливу обмежені, краще відкласти посіви, ніж втратити сходи.

У серпні можна посіяти майже всі види «швидких» овочів:

капусту ранню білокачанну, кольрабі (бажано, розсадою), кале, пак-чой, пекінську;

ранні сорти огірків;

цибулю на зелень (батун, порей, шніт, слизун, багаторічні луки);

редис і дайкон;

ранні сорти буряка і моркви;

горох;

спаржева квасоля ранніх сортів;

картопля надранніх сортів.

В кінці серпня можна починати пересаджувати, ділити та висаджувати ревінь, спаржу, хрін, черемшу й інші багаторічні овочі.

Яку зелень посіяти на осінь

Весь серпень можна сіяти:

фенхель на зелень;

базилік;

коріандр;

руколу;

кріп;

петрушку;

шпинат;

листовий салат (але не качанний);

крес-салат;

гірчицю;

щавель;

мангольд;

огіркову траву.

Якщо є можливість поливати грядки, або є сприятлива погода, можна починати висівати насіння (особливо свіжозібране) всіх багаторічних пряних трав — м’яти, меліси, шавлії. Вони ще встигнуть підрости до зими.

Догляд за грядками восени

Які б ви рослини не посіяли в серпні чи на початку вересня, варто дотримуватися агротехніки для кожного виду. Посіви не повинні бути загущеними, та й проріджування краще не відкладати. На грядках потрібно намагатися не сильно утрамбовувати ґрунт, акуратно прикриваючи насіння пухкою землею.

Молоді рослини треба захистити від серпневої спеки, а ґрунт підтримувати пухким і водопроникним.

Поливи – загальна вимога для посівів і посадок, проведених на осінь. Якщо в кінці літа стоїть посуха, без води рослини не зможуть нормально розвиватися і зростати. Поливи повинні бути якісними, глибокими, але не частими.