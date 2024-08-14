Що посіяти в серпні, щоб збирати урожай до морозів: перелік овочів та зелені
Осінню можна посадити чимало різних культур, які дадуть свої плоди на зиму. Серед них і цибуля, і зелень, і коренеплоди. Що ще можна садити восени, пише «Зелена садиба».
Переваги осіннього городу
Посадки кінця сезону приносять городнику значно менше клопотів, ніж весняні.
- чим коротше стає світловий день, тим повільніше ростуть будь-які рослини, в тому числі бур’яни. Менше бур’янів – менше прополювання, більше часу у садівника;
- восени активність шкідників починає знижуватися, а деякі з них зникають і зовсім. Якщо осінь не надто волога, то багато грибних хвороб також може не бути;
- осінь – найкращий час для овочів прохолодного сезону. Деякі культури восени зростають навіть краще, ніж навесні. До того ж, окремим культурам корисне зниження температури повітря, щоб цукор накопичувався в листі, це робить їх смак солодшим;
- вирощування овочів осінню – при нижчих температурах повітря вам не доведеться часто поливати овочі. А використання мульчі, щоб зберегти вологість ґрунту, і періодичні дощі (осінь все-таки) може звести поливи грядок восени до нуля.
Крім того, деякі культури (морква, капуста, пастернак) стануть ще смачнішими під дією легких приморозків. Завдання садівника – передбачити, наскільки низько може опуститися температура, і відповідно до цього захистити свої посіви. До справжніх холодів можна накрити багато коренеплодів товстим шаром солом’яної мульчі, що продовжить сезон городництва на місяць, а то й більше.
Які овочі посіяти на осінь
Вважається, що культури, які завдяки скоростиглості встигнуть порадувати плодами й листям до приходу зими, безпечно висівати до середини серпня. Це в тому випадку, якщо ви не хочете потім возитися з укриттям. Але якщо останній місяць літа вкрай спекотний і посушливий, а можливості поливу обмежені, краще відкласти посіви, ніж втратити сходи.
У серпні можна посіяти майже всі види «швидких» овочів:
- капусту ранню білокачанну, кольрабі (бажано, розсадою), кале, пак-чой, пекінську;
- ранні сорти огірків;
- цибулю на зелень (батун, порей, шніт, слизун, багаторічні луки);
- редис і дайкон;
- ранні сорти буряка і моркви;
- горох;
- спаржева квасоля ранніх сортів;
- картопля надранніх сортів.
В кінці серпня можна починати пересаджувати, ділити та висаджувати ревінь, спаржу, хрін, черемшу й інші багаторічні овочі.
Яку зелень посіяти на осінь
Весь серпень можна сіяти:
- фенхель на зелень;
- базилік;
- коріандр;
- руколу;
- кріп;
- петрушку;
- шпинат;
- листовий салат (але не качанний);
- крес-салат;
- гірчицю;
- щавель;
- мангольд;
- огіркову траву.
Якщо є можливість поливати грядки, або є сприятлива погода, можна починати висівати насіння (особливо свіжозібране) всіх багаторічних пряних трав — м’яти, меліси, шавлії. Вони ще встигнуть підрости до зими.
Догляд за грядками восени
Які б ви рослини не посіяли в серпні чи на початку вересня, варто дотримуватися агротехніки для кожного виду. Посіви не повинні бути загущеними, та й проріджування краще не відкладати. На грядках потрібно намагатися не сильно утрамбовувати ґрунт, акуратно прикриваючи насіння пухкою землею.
Молоді рослини треба захистити від серпневої спеки, а ґрунт підтримувати пухким і водопроникним.
Поливи – загальна вимога для посівів і посадок, проведених на осінь. Якщо в кінці літа стоїть посуха, без води рослини не зможуть нормально розвиватися і зростати. Поливи повинні бути якісними, глибокими, але не частими.