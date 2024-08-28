Перше, що необхідно зробити – це знезаразити ґрунт від хвороб та шкідників

Огріки – це така культура, яка за час свого дозрівання витягає із землі усі поживні елементи і виснажує її. Тому, щоб отримати хороший врожай наступного сезону, потрібно відновити стан грунту. Як це зробити, пишуть «Добрі новини».

Знезаразьте землю

Перше, що необхідно зробити – це знезаразити ґрунт від хвороб та шкідників. Існує багато вже готових засобів для оздоровлення ґрунту, але краще використовувати біопрепарати, які містять живі, корисні бактерії для ґрунту. Не варто забувати, що такі засоби будуть ефективні лише за температури понад 10 градусів тепла.

Можна знезаразити ґрунт звичайною марганцівкою, яка продається в будь-якій аптеці. У 1 літр гарячої води, додаємо половину чайної ложки марганцівки, розмішуємо та отримуємо концентрований розчин. Потім цей розчин розбавляємо ще 10 літрами води і добре перемішуємо. Грядку перекопуємо та проливаємо отриманим розчином з лійки.

Внесіть поживні речовини

Друге, що потрібно зробити – це внести поживні речовини у ґрунт. Огірки дуже добре реагують на органічні добрива, тому грядку краще готувати вже з осені. Можна використовувати вже готові осінні мінеральні добрива, які повинні містити фосфор та калій, які корисні для рослин. Але такі добрива за зиму втрачають частину своїх поживних речовин.

Відтак, найкраще використовувати органіку. Гній – найцінніше органічне добриво, яке потрібно вносити у помірній кількості для того. Не можна вносити гній глибоко в ґрунт, краще розкласти на поверхні та сапкою трохи розпушити ґрунт, тоді, розкладаючись, гній віддасть ґрунту всі свої поживні речовини. Зазвичай рекомендується на 1 квадратний метр вносити 3-4 кілограми гною. Якщо немає гною, можна використовувати компост, який анітрохи не гірший за гній, він суттєво допоможе покращити ґрунт.

Посійте сидерати

Для покращення ґрунту ви також можете посадити сидерати. Сидерати, гірчиця, овес, ріпак, горох, жито, конюшина, гречка та інші, швидко сходять і швидко нарощують зелену масу. Їх необхідно зрізати, перш ніж вони зацвітуть. Зрізану траву можна розкласти по грядках або можна закласти неглибоко в ґрунт. Всі корисні речовини, які накопичилися в зеленій масі, підуть у ґрунт, а коренева система, що залишилася у ґрунті, за зиму перегниє та зробить її пухким.