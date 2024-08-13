Кожен прагне зберегти гарну клумбу до перших морозів

Основні підживлення рослин проводяться на початку літа, коли вони у фазі росту. А чи потрібно підживляти рослини у серпні і як це вплине на них, пише «Агромаркет».

Підживлення саду

У серпні найкраще вносити добрива для чагарників і дерев. Бажано використовувати фосфорно-калійні добрива. Це забезпечить рослинам засухо- і холодостійкість. У садових магазинах досить широкий вибір осінніх добрив. При їх виборі звертайте увагу на вміст азоту, воно повинно бути мінімальним. При внесенні добрив завжди звертайте на тип вашої грунту. Можливо грунт потрібно періодично понижати або навпаки. Ягідні чагарники можна підгодувати сухим курячим послідом, сульфатом калію, золою, калійної сіллю.

Підживлення квітів

Кожен прагне зберегти гарну клумбу до перших морозів. Щоб досягти цієї мети необхідно підгодувати рослини.

Час бурхливого цвітіння забирає найбільше сил у рослин. Щоб нормально пройти зростання навесні і пережити зиму необхідно підкріплення.

Основними елементами в досягненні цих цілей є:

• фосфор: сприяє нормалізації обміну речовин;

• магній: забезпечує морозостійкість;

• калій: дозволяє запастися поживними мікроелементами.

Роза є досить вибагливим рослиною, яке не терпить підгодівлі з вмістом азоту. Виробляються позакореневе і кореневі підживлення розчинами з суперфосфату, настою золи, борної кислоти, сірчаного калію або ж використовуються спеціальні добрива для троянд.

Лілії рекомендується полити живильною водою (на 10 л води по 2 ст. л. суперфосфарта і калимагнезии). Дуже важливо підгодувати півонії, так як коріння цих рослин продовжують рости в цей сезон. У неглибокі борозенки навколо кущів вносять фосфор з калієм, поливають, додають мульчу з перегною.