Мусовий торт «Малинове серце» – це ідеальний десерт для романтичної вечері на день святого Валентина. Легкий, ніжний та ароматний, він стане чудовим кулінарим варіантом висловлення вашої любові до близької людини.

Інгредієнти:

кокосовий бісквіт:

білок – 90 г (3 шт.);

цукор – 3 ст. л.;

кокосова стружка – 5 ст. л.;

цукрова пудра – 2 ст. л.;

борошно – 20 г (1 ст. л.);

мус на рожевому вині:

напівсолодке рожеве вино – 200 г;

желатин – 10 г;

вода – 50 мл;

білок – 60 г (2 шт.);

цукор – 3 ст. л.;

вершки 30-35% – 200 мл;

винний мармелад з малиною:

малина (заморожена, ціла) – 150 г;

цукор – 1 ст. л.;

напівсолодке рожеве вино – 150 мл;

желатин – 8 г (1 ч. л. з гіркою +1 ч. л. без гірки);

вода – 40 мл.

Спосіб приготування:

Кокосовий бісквіт: спочатку збиваємо міксером білок до утворення пишної піни. Додаємо цукор та продовжуємо збивати до стійких піків. Далі змішуємо кокосову стружку, цукрову пудру та борошно. Поступово додаємо сухі інгредієнти до збитого білка та обережно перемішуємо лопаткою, щоб маса залишалася повітряною, ділиться кондитерка Ліза Глінська.

Підготовлюємо металеву розʼємну форму у вигляді серця, розміром 21×20 см та висотою 6,5 см. Змащуємо форму олією і викладаємо пергамент на дно та борти. Перекладаємо тісто в форму, розрівнюємо і випікаємо в розігрітій до 175 градусів духовці з конвекцією протягом 20 хвилин. Коли бісквіт готовий, залишаємо його в формі до повного охолодження.

Після охолодження знімаємо борт форми, накриваємо бісквіт пергаментом, перевертаємо та обережно знімаємо пергамент, на якому він випікався. Перекладаємо бісквіт на презентаційну тарілку, ставимо борт форми і між ним та бісквітом кладемо ацетатну плівку.

Приготуємо мус на рожевому вині: змішуємо желатин з водою кімнатної температури та залишаємо на 10-15 хвилин. Вино доводимо до кипіння, прокипʼятимо 1-2 хвилини, після чого додаємо підготовлену желатинову масу. Перемішуємо, щоб желатин розчинився.

Збиваємо білок з цукром до максимально стійких піків, а вершки – до мʼяких піків. Потім змішуємо тепле вино з меренгою та додаємо збиті вершки, акуратно перемішуємо вінчиком або силіконовою лопаткою. Виливаємо мус на охолоджений бісквіт, розрівнюємо та ставимо в холодильник на дві години для стабілізації.

Приготуємо винний мармелад з малиною: змішуємо желатин з водою кімнатної температури та залишаємо на 10−15 хвилин. Змішуємо вино з цукром і доводимо до кипіння, можна прокипʼятити 1−2 хвилини. Гаряче вино обʼєднуємо з желатиновою масою. Додаємо заморожену малину і дуже швидко викладаємо шар мармеладу на стабілізований мус.

Ставимо торт в холодильник ще на три години, після чого дістаємо його, знімаємо форму, прибираємо ацетатну плівку та насолоджуємося смачним десертом.