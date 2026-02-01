Торт «Капучино», який не треба пекти. Рецепт дня0
До теми
- Гарбузовий чізкейк без випікання. Рецепт дня ZAXID.NET
- Насипний пиріг з мандаринами. Рецепт дня ZAXID.NET
- Лимонний пиріг з пісочного тіста. Рецепт дня ZAXID.NET
Торт «Капучино» – це простий і ніжний десерт із виразним кавовим смаком. Він не потребує духовки, готується з доступних інгредієнтів і чудово тримає форму завдяки желатину. Вершково-кавовий крем і м’яка основа з печива створюють гармонійне поєднання текстур. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Печиво (крекери або пісочне)
|150 г
|Молоко
|50 мл
|Крем:
|Кава розчинна «3 в 1»
|60 г
|Вода
|200 мл
|Желатин швидкорозчинний
|20 г
|Цукрова пудра
|100 г
|Вершки жирністю 20%
|500 мл
|Олія соняшникова рафінована
|10 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Закип’ятіть воду. Всипте каву «3 в 1» у миску, залийте окропом і ретельно перемішайте до повного розчинення. Залиште напій охолоджуватися до кімнатної температури.
Крок 2
Вилийте вершки в глибоку миску та збивайте міксером протягом 3–4 хвилин або вінчиком 7–10 хвилин до загусання. Додайте цукрову пудру та збивайте до пишної, стійкої маси.
Крок 3
Всипте желатин в охолоджений кавовий напій, ретельно перемішайте та залиште на 10 хвилин для набухання. Влийте кавову суміш у збиті вершки та ще раз добре збийте до однорідності. Змастіть форму олією. Якщо використовуйте не силіконову форму, застеліть дно харчовою плівкою.
Крок 4
Налийте молоко в тарілку. Швидко занурюйте кожне печиво в молоко з обох боків і викладайте щільним шаром на кавово-вершкову масу, злегка притискаючи. За потреби чергуйте шари крему та печива.
Крок 5
Накрийте форму плівкою та поставте торт у холодильник на 3–4 години до повного застигання. Переконайтеся, що крем став щільним і добре тримає форму.