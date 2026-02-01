Торт «Капучино» – це простий і ніжний десерт із виразним кавовим смаком. Він не потребує духовки, готується з доступних інгредієнтів і чудово тримає форму завдяки желатину. Вершково-кавовий крем і м’яка основа з печива створюють гармонійне поєднання текстур. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Печиво (крекери або пісочне) 150 г Молоко 50 мл Крем: Кава розчинна «3 в 1» 60 г Вода 200 мл Желатин швидкорозчинний 20 г Цукрова пудра 100 г Вершки жирністю 20% 500 мл Олія соняшникова рафінована 10 мл

Спосіб приготування:

Крок 1 Закип’ятіть воду. Всипте каву «3 в 1» у миску, залийте окропом і ретельно перемішайте до повного розчинення. Залиште напій охолоджуватися до кімнатної температури.

Крок 2 Вилийте вершки в глибоку миску та збивайте міксером протягом 3–4 хвилин або вінчиком 7–10 хвилин до загусання. Додайте цукрову пудру та збивайте до пишної, стійкої маси.

Крок 3 Всипте желатин в охолоджений кавовий напій, ретельно перемішайте та залиште на 10 хвилин для набухання. Влийте кавову суміш у збиті вершки та ще раз добре збийте до однорідності. Змастіть форму олією. Якщо використовуйте не силіконову форму, застеліть дно харчовою плівкою.

Крок 4 Налийте молоко в тарілку. Швидко занурюйте кожне печиво в молоко з обох боків і викладайте щільним шаром на кавово-вершкову масу, злегка притискаючи. За потреби чергуйте шари крему та печива.