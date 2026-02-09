Щоб начинка вийшла м’якою, насиченою та не розсипалася, важливо підібрати якісні інгредієнти та правильно її приготувати

Соковита та ароматна макова начинка – справжня класика домашньої випічки: вона чудово поєднується з рулетами, пирогами та булочками. Щоб начинка вийшла м’якою, насиченою та не розсипалася, важливо підібрати якісні інгредієнти та правильно її приготувати. «Львівські дріжджі» розповідають, як правильно приготувати макову начинку.

Який мак обрати для начинки?

Перед приготування вам потрібно обрати якісний мак. Якщо ви купуєте харчовий мак у магазинах, його слід перевірити перед покупкою:

Його колір має бути однорідним, без жовтих, чорних, білих або коричневих домішок. Запах має бути свіжим та приємним, з легким горіховим або маслянистим ароматом без затхлих, різких та гіркуватих ноток. Зернятка повинні бути чистими, без сміття та сторонніх домішок.

Як підготувати мак до випічки?

Промивання. Перед приготуванням мак слід промити в мілкому ситі під струменем проточної води. Запарювання. Термічна обробка потрібна, щоб пом’якшити мак, зробити його соковитим та підготувати до подрібнення. Залийте зернятка кип’ятком у співвідношенні 1:2. Накрийте кришкою та залиште на 30-40 хвилин або до повного охолодження, залишки рідини слід злити. Альтернативний спосіб – це проварювання. Висипте мак в каструлю, залийте водою або молоком, прокип’ятіть протягом 5-7 хвилин. Подрібнення. Цей етап є важливим, інакше смак маку не розкриється, а начинка буде сухою та жорсткою. Ви можете використати для цього блендер або кавомолку. Вам потрібно отримати однорідну кашоподібну консистенцію.

Як зробити макову начинку?

Для цього вам потрібно:

Мак – 200 грамів. Молоко або вода – 100 мілілітрів. Цукор – 100 грамів. Масло – 1-2 столових ложки. Яєчний білок – 1 штука за бажанням, щоб маса трималася купи.

За бажанням ви можете додати родзинки, горіхи або ванілін.

Подрібнений та проварений мак з’єднайте з водою та цукром, погрійте на маленькому вогні протягом 5 хвилин, зніміть з вогню та додайте масло. Коли суміш охолоне, додайте всі інші інгредієнти, після чого макову начинку можна використовувати.